Al centro delle prossime trame della soap opera iberica Una vita continuerà a esserci ancora Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), che dopo non essere riuscita a far aprire gli occhi a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) la donna metterà fine al suo rapporto con Israel Becerra (Aleix Melè) con cui era decisa a partire.

In particolare la brasiliana si allontanerà dal falso Santiago dicendogli di dimenticarsi di lei, dopo aver scoperto che è sempre stato complice di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Una vita, spoiler: Cesar Andrade in procinto di morire incontra Marcia, Felipe e Genoveva si sposano

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, Cesar Andrade (Alvaro Baguena) poco prima di morire per essere stato picchiato in carcere su ordine di Genoveva e Javier Velasco (Alejandro Carro) chiederà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di fargli incontrare Marcia.

Santiago appena verrà a conoscenza dell’inaspettata richiesta del detenuto, cercherà di convincere la brasiliana a non recarsi in prigione, ma senza riuscirci. La fanciulla infatti accetterà di avere un confronto con il suo rapitore, che la farà rimanere scioccata dicendole che in realtà Becerra è giunto ad Acacias 38 per volere di Salmeron per farla allontanare da Felipe.

Marcia non appena saprà dell’alleanza stretta tra Genoveva e il falso Santiago, vorrà sabotare le nozze tra la darklady e l’avvocato Alvarez Hermoso. Sfortunatamente, pur avendo fatto il possibile per arrivare in tempo in chiesa, la brasiliana non riuscirà a interrompere il matrimonio di Felipe e Salmeron, dato che i due saranno ormai sposati.

Sampaio perde i sensi, Becerra deciso a dimostrare il suo amore alla brasiliana

Sampaio a questo punto capirà di aver perso per sempre colui che ama e avrà un malore improvviso: nonostante ciò Alvarez Hermoso e Genoveva partiranno lo stesso per la luna di miele. Dopo essere rimasta priva di sensi per un giorno intero, Marcia affronterà Israel e gli dirà di non voler più stare al suo fianco poiché lo considera un traditore: inoltre la brasiliana dopo aver lasciato la pensione di Servante (David M.

Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) si rifugerà in soffitta.

Comunque Becerra non demorderà, dato che sarà deciso a fare il possibile per dimostrare alla fanciulla di provare veramente qualcosa per lei, pur avendole raccontato tante menzogne sin da quando è giunto nel quartiere iberico.

Marcia invece, anche se Felipe sarà ormai sposato, darà l’impressione di voler trovare la soluzione per farlo tornare tra le sue braccia.