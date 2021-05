Lunedì 17 maggio è una data importante. In quel giorno si vuole ricordare coloro che soffrono perché considerati 'diversi' in una società formata da persone che alcuni definiscono 'normali'. A livello internazionale è un giorno dedicato a sensibilizzare tutti contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. La conduttrice Antonella Clerici ha ospitato per l'occasione una concorrente speciale, Chloe Facchini, già intervenuta in passato nel programma di cucina 'È sempre mezzogiorno'.

La chef ha partecipato a 'La prova del cuoco' in un corpo che non le apparteneva

Il giorno 17 maggio del 1990 l’Oms ha deciso di togliere per sempre l’omosessualità dall'elenco delle malattie mentali, a livello internazionale. Ecco il motivo per cui, proprio per ricordare quella data, nello studio di 'È sempre mezzogiorno' è intervenuta Chloe Facchini. La cuoca-concorrente era già stata ospitata da Antonella Clerici a 'La Prova del Cuoco', ma il suo nome a quel tempo era Riccardo Facchini.

Un arcobaleno ha reso più umano lo studio e Chloe Facchini, che da poco ha fatto il suo coming out, è tornata a cucinare in tv. La cuoca non si vedeva da più di un anno e mezzo e il suo ritorno è avvenuto in una data significativa.

Il tema trattato è stato molto sentito e la chef si è raccontata a Clerici. Chloe Facchini ha reso pubblica ogni sua gioia, ora è colei che vuole e si sente di essere: una donna.

Chloe non è cambiata professionalmente

Chloe è finalmente cambiata fisicamente, non professionalmente, il malessere psico-fisico c'era fin da quando, ancora piccola, la cuoca soffriva di disforia.

Vivere per ben 39 anni come gay, mentre si sentiva donna, l'ha costretta a fare chiarezza dentro di sé. Antonella Clerici, empatica ed emozionata, ha potuto constatare il cambiamento di Chloe Facchini, non più tormentata dal suo aspetto esteriore diverso da quello interiore. La Clerici si è rivolta ai telespettatori, non perdendo l'occasione per raccomandare a tutti di rispettare le esigenze dei figli.

Il compito di un genitore è accettare i propri pargoli come sono, qualunque sia la loro natura: "Ciò che vogliamo è che i nostri figli siano felici". Da due anni e mezzo Chloe ha compiuto un percorso che l'ha portata a passare dall'uomo alla donna che era in lei. La chef ha preparato un parfait alle fragole, mentre raccontava: "Io ho un compagno che amo e adesso ho una vita che amo".

Antonella Clerici ha chiesto a Chloe di raccontare il suo coming out

Chloe ha raccontato che il suo coming out è stato accettato al lavoro, ha detto infatti: "Dopo il Covid ho raccontato tutto ai miei titolari, a me piace la verità ed essere trasparente, non mi sono mai nascosta. Così ho spiegato loro che sono donna transgender".

I datori di lavoro l'hanno accettata per quella che si sente, la famiglia sostenuta e lei è felice di avere trovato finalmente se stessa. Chloe tornerà ancora come ospite da Antonella Clerici e racconterà il percorso fatto, spesso duro e triste, per essere se stessa.