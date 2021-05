In occasione della giornata dedicata alla lotta contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, Antonella Clerici ha ospitato nel programma È sempre mezzogiorno la cuoca transgender Chloe Facchini. La 41enne, lo scorso lunedì 17 maggio su Rai 1, ha raccontato il percorso di transizione. Come spiegato dalla chef, non è stato facile ma alla fine ne è valsa la pena per trovare la via della felicità.

La testimonianza di Chloe

Chloe Facchini in passato ha partecipato a La prova del cuoco, ma nei panni di Riccardo Facchini. Oggi, la chef ha completato il cambiamento di genere.

Come spiegato dalla diretta interessata, un percorso di transizione non cambia la vita ma fa sentire una persona in pace con il suo corpo. Chloe ha confidato di avere combattuto fin da piccola con la disforia: "Mi sono sempre sentita una bambina".

All'inizio non è stato facile, perché Facchini ha spiegato che molti anni fa nessuno sapeva cosa fosse un transgender. Dopo avere intrapreso un percorso con uno psicologo, la 41enne ha capito che non si sentiva più a suo agio nelle vesti di un uomo: "Ho vissuto come gay per 39 anni, ma io mi sentivo una donna".

Il ringraziamento alla famiglia e al compagno

La cuoca ha precisato che non è stato facile intraprendere il percorso di transizione. Chloe è riuscita a realizzare il suo sogno solamente grazie al supporto del suo compagno e della sua splendida famiglia.

Come spiegato nel programma È sempre mezzogiorno, è importantissimo ricevere il sostegno di un genitore per chi non riesce a sentirsi a suo agio nel proprio corpo. Dopo un anno e mezzo lontano dai riflettori, Facchini ha voluto portare la sua testimonianza su Rai 1. Di recente, la 41enne ha fatto coming out su Instagram. In uno scatto, la diretta interessata ha spiegato che probabilmente alcuni suoi fan non avrebbero apprezzato il suo cambiamento.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia, la cuoca si è detta sicura che chiunque l'abbia apprezzata in passato come Riccardo, oggi non avrà problemi ad accettarla nei panni di Chloe.

Il messaggio di Antonella Clerici

Dopo avere ascoltato le parole di Chloe Facchini, Antonella Clerici ha spiegato che fare servizio pubblico è anche questo. La conduttrice del talk culinario ha spiegato che il desiderio principale per un genitore è vedere il proprio figlio felice.

Dunque, Clerici ha lanciato un messaggio ai suoi telespettatori: "Dobbiamo aiutare i nostri figli a essere tutti felici". La presentatrice lombarda ha fatto sapere che da oggi in poi la 41enne sarà molto presente all'interno di È sempre mezzogiorno.

Infine, ha precisato di avere avanzato la proposta solamente quando ha capito che Chloe Facchini era pronta per tornare sul piccolo schermo.