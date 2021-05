Nella replica di DayDreamer in onda mercoledì 2 giugno alle 19:10 circa su La 5, Can e Sanem si ritroveranno ad affrontare i loro problemi dovuti alla loro lontananza di un anno, intanto Aziz troverà un modo per avvicinarli. Mevkibe e Nihat, invece, inizieranno a sospettare che Emre possa tradire Leyla con un'altra.

Can vuole incastrare Yigit

Can ha manomesso la barca pur di rimanere accanto a Sanem. Il ragazzo, però, non avrà più un posto in cui dormire, così si sistemerà in un capanno della tenuta di Mihriban. Intanto la giovane Aydin vincerà un premio come scrittrice dell'anno, la cosa inorgoglirà Yigit, che però non verrà visto di buon occhio da Aziz.

Gli Aydin, invece, inizieranno ad avere dei dubbi su Emre: il ragazzo starà molto spesso al cellulare, così Mevkibe e Nihat inizieranno a pensare che stia tradendo Leyla.

Can, nel mentre, avrà qualche dubbio sull'avvicinamento di Yigit a Sanem e sarà sempre convinto che sia stato lui a bruciare il diario della ragazza. Purtroppo, però, non avrà nessun elemento per dimostrarlo, così preparerà un piano e per metterlo in atto chiederà aiuto a suo fratello Emre.

Mevkibe s'insospettisce e insieme a Nihat pedina Emre

Nella testa di Mevkibe non ci sarà solo il problema del presunto tradimento di Emre, la donna sarà anche preoccupata per la sua Sanem, visto che Can "ronza" nella sua tenuta. Così si precipiterà a trovarla, ma qui verrà colta dall'ennesimo dubbio da parte di suo genero.

Mentre sarà nella cucina della figlia, sentirà Emre parlare al telefono con una persona, a cui riferirà questa frase "Leyla inizia a insospettirsi". Il dubbio che il giovane Divit possa tradire Leyla aumenterà sempre di più, così Mevkibe e il marito si metteranno a pedinare il genero, ma le conclusioni che ne trarranno saranno molto affrettate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Aziz prova ad avvicinare Can e Sanem

Aziz, intanto, cercherà di "tagliare le gambe" a Yigit, facendo assegnare alla Fikri Harika la campagna promozionale per il premio vinto da Sanem. Tutto questo verrà fatto con un unico scopo: avvicinare Can alla giovane Aydin. Infatti papà Divit chiederà a suo figlio di essere il fotografo ufficiale della campagna.

All'inizio ci sarà un po' d'imbarazzo, ma alla fine entrambi accetteranno la proposta.

Can, però, dovrà affrontare il dolore che ha sopportato Sanem nel loro anno di lontananza. Rimarrà particolarmente colpito quando vedrà la ragazza nel molo, da sola, mentre prende dei psicofarmaci: sarà un duro colpo per lui. Lui si sentirà in colpa per averla lasciata da sola in un periodo così buio della sua vita, ma lei gli rimprovererà il fatto di essere partito e di non aver affrontato i loro problemi insieme.