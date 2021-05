Nelle puntate di DayDreamer in onda dal 17 al 21 maggio su Canale 5, Can e Sanem trascorreranno la notte da soli su una spiaggia deserta e i risvolti saranno a dir poco romantici. Intanto in agenzia l'intraprendenza di Leyla si trasformerà in "malvagità", infatti mostrerà un suo lato che fino a ora è stato estraneo a tutti.

Can e Sanem bloccati su un'isola deserta

Dopo averla condotta "con l'inganno" in una località balneare, a bordo di una moto d'acqua Can porterà Sanem in un'isola non molto distante. L'obiettivo del ragazzo, però, sarà uno solo, ovvero rimanere da solo con la giovane Aydin, così fingerà che la moto ha subito un guasto e per questo motivo si ritroveranno costretti a trascorrere la notte in spiaggia.

All'inizio la ragazza non prenderà bene la notizia, ma alla fine passare la notte con il fotografo non sarà per niente male.

L'assenza improvvisa di Can e Sanem, però, scatenerà la preoccupazione non solo a casa Aydin (Mevkibe sarà molto preoccupata per non riuscire a parlare con la figlia), ma anche tra i membri dell'agenzia. A ogni modo tutto è bene quel che finisce bene, anche se Sanem durante la notte, a causa del troppo vino bevuto (che Can "stranamente" aveva nel vano della moto d'acqua) sarà protagonista di tante scene esilaranti. Il risveglio, però, saprà molto romantico, infatti i due si sveglieranno teneramente abbracciati.

Melahat riceve un'eredità

Melahat, invece, avrà delle buone notizie.

La parrucchiera, infatti, riceverà una lettera in cui le verrà comunicato di essere una delle destinatarie di una cospicua eredità. A quanto pare una sua vecchia conoscenza, una certa principessa Nadzhie, le ha lasciato una grande somma di denaro e la donna andrà subito fuori di testa. Pensando di essere ricca inizierà a fare alcuni spese folli e affiderà al fratello Namik tutte le pratiche legali, dandogli anche un anticipo in denaro.

Leyla si mostra più stratega che mai

In agenzia, intanto, si continuerà a lavorare allo spot pubblicitario delle creme di Sanem, o perlomeno alla demo che dovranno realizzare per cercare di colpire i dirigenti della Woman Art Kozmetic e sconfiggere gli avversari della Dreams Advertising. La più agguerrita di tutti sarà Leyla, che cercherà di scrutare al meglio il "nemico".

Scoprirà, infatti, che nell'agenzia concorrente lavora Aysel, una ex impiegata della Fikri Harika, e cercherà di farsela amica per scoprire qualcosa in più sulla loro presentazione per l'azienda del signor Asim.

Quando il suo piano non funzionerà, la maggiore della Aydin deciderà di andare anche oltre, arrivando addirittura a minacciare la sua "rivale" con delle fotografie, in cui viene ritratta con un uomo che non è suo marito. A Emre piacerà questa nuova versione di Leyla?