La soap opera di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno che ha fatto compagnia ai telespettatori italiani dalla scorsa estate, a breve chiuderà i battenti.

Nelle ultime puntate in programma su Canale 5 dal 24 al 28 maggio 2021 sempre dalle ore 16:40, finalmente Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo la tanto attesa riconciliazione coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie.

DayDreamer, trame dal 24 al 28 maggio: Sanem smette di lavorare alla Fikri Harika

Le anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi conclusivi dell’amato sceneggiato ambientato a Istanbul in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021 nella solita fascia pomeridiana, svelano che Can inviterà Sanem a prendere parte al gruppo di arrampicata: la talentuosa scrittrice non vorrà accettare la proposta del fotografo poiché non saprà se lui dirà di essere il suo fidanzato ai suoi amici.

Quando il primogenito di Aziz non le darà alcuna certezza, Sanem deciderà di non lavorare più alla Fikri Harika e di tornare nel suo quartiere. La giovane Aydin incoraggerà il padre Nihat (Berat Yenilmez) a pensare a un servizio di consegna per il suo negozio alimentari.

Nel contempo Ayca (Dilek Serbest) deciderà di organizzare una festa nell’istante in cui la Fikri Harika riuscirà a ottenere una nuova campagna: al party verrà invitata anche Sanem. Can per convincere la sua fidanzata a presenziare all’evento della nota agenzia si recherà nella bottega degli Aydin, ricevendo un netto rifiuto. Purtroppo Sanem rimarrà nella sua scelta, anche quando sua sorella Leyla (Öznur Serçeler) farà il possibile per farle cambiare idea.

Muzaffer architetta un piano, Sanem mette al mondo tre gemelli dopo le nozze con Can

Muzaffer (Cihan Ercan) architetterà un piano per far partecipare la scrittrice alla festa con l’inganno, visto che farà una telefonata al negozio degli Aydin e prenoterà del cibo che dovrà essere consegnato in una villa. Sanem dopo essersi presentata inconsapevolmente al party riceverà la chiamata della madre, che le chiederà di tornare subito a casa: in tale circostanza Can dichiarerà il suo amore alla sua fidanzata.

Successivamente il fotografo e la scrittrice metteranno al corrente i propri cari del loro ritorno di fiamma. Inoltre ci sarà una novità per Can, poiché all'improvviso recupererà del tutto la memoria persa a seguito del terribile incidente avuto.

A questo punto il fratello di Emre chiederà la mano di Sanem nel bel mezzo della festa del loro fidanzamento ufficiale.

Infine quest’ultima e il fotografo si sposeranno e dopo aver fatto il viaggio di nozze diventeranno genitori di tre gemelli.