Si sta avvicinando sempre di più la fine della quinta stagione dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore. Nel penultimo episodio in programma su Rai 1 il 27 maggio 2021 nella fascia oraria pomeridiana, Rocco Amato (Giancarlo Commare) è deciso a coronare il suo sogno d’amore con Maria Puglisi (Chiara Caruso) anche senza il consenso del padre della ragazza siciliana, così prenderà in considerazione l’idea di darsi alla fuga con la stessa.

Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) invece non riuscirà a farla pagare a Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena): nello specifico quest’ultima con la complicità del suo amato Marcello Barbieri (Pietro Masotti) riuscirà a far fallire il piano attuato dalla donna contro di lei.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 27 maggio: Marta sempre più decisa a trasferirsi a New York

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella 159^ puntata, che i telespettatori vedranno sul piccolo schermo giovedì 27 maggio 2021, raccontano che nonostante per Marta (Gloria Radulescu) non sia per niente semplice dimenticare la notte appena passata al circolo con il marito Vittorio (Alessandro Tersigni) non cambierà idea. La signora Conti sarà ancora decisa a trasferirsi a New York, per accettare la proposta di lavoro della Sterling.

Nel frattempo Rocco pare disposto a tutto per trovare una soluzione, ma soprattutto per convolare a nozze con Maria, anche senza l’approvazione del suo futuro suocero, così penserà di ricorrere alla "fuitina": il giovane siciliano dopo aver riflettuto però farà un passo indietro, visto che sceglierà di mantenere la calma al momento.

Marcello e Ludovica scoprono il piano di Fiorenza, Gabriella legge ciò che Marta ha scritto alle veneri

In seguito Fiorenza - dopo aver fatto spiare Ludovica e Marcello da un giornalista di gossip - avrà tra le mani le prove necessarie per attuare il suo piano di vendetta: in particolare Gramini potrà rovinare la reputazione della giovane Brancia di Montalto una volta per tutte, "colpevole" essere diventata vicepresidentessa al posto suo.

Fortunatamente Fiorenza non riuscirà nel suo intento, poiché Marcello e Ludovica faranno in tempo a smascherarla.

Intanto Cosimo (Alessandro Cosentini) dirà alla madre Delfina (Susanna Marcomeni), che il loro trasferimento a Parigi con sua moglie Gabriella (Ilaria Rossi) è alle porte. Intanto la giovane, dopo aver eseguito una richiesta di Marta, avrà modo di leggere ciò che la stessa ha scritto alle commesse del grande magazzino di Milano prima di partire: le parole della signora Conti confermeranno la rottura definitiva con il marito Vittorio.