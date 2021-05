Nella puntata di DayDreamer in onda lunedì 17 maggio su Canale 5, Can organizzerà un piano per rimanere da solo con Sanem su un'isola deserta e tra i due l'alchimia inizierà a crescere. Intanto ci saranno delle belle notizie per Melahat: per la donna, infatti, ci sarà in arrivo un'eredità.

Can e Sanem rimangono da soli su un'isola deserta

Can e Sanem, con una moto d'acqua, raggiungeranno un'isola deserta. Qui avranno modo di rimanere da soli e di parlare, soprattutto il fotografo avrà tante cose da dirle. La sera prima, infatti, ha finito di leggere il suo libro, dove ha avuto modo di capire perché si è innamorato di lei: è successo perché è unica e non assomiglia a nessuna donna conosciuta nella sua vita.

I due saranno anche vicini al bacio, ma Sanem si tirerà indietro chiedendo al ragazzo di riportarla in albergo. A quel punto Can capirà che dovrà usare "le maniere forti", così cercherà un escamotage che possa impedire ai due di ritornare in albergo. Il fotografo fingerà che la moto d'acqua abbia subito un guasto tecnico, che gli impedirebbe di poter lasciare l'isola. L'unica soluzione sarà trascorrere la notte sulla spiaggia.

Can ricorda quando prese sulle spalle Sanem prima di andare in montagna

Sanem sarà in preda all'agitazione e non avrà nessuna intenzione di rimanere da sola con Can, addirittura si proporrà per cercare aiuto nuotando da sola fino alla spiaggia dell'albergo. Per il fotografo sarà un'assoluta follia, così la prenderà sulle spalle e la porterà via, ma proprio in quel momento vivrà un flashback.

Infatti si ricorderà del momento in cui, dopo un workshop culinario presenziato insieme a Polen e Yigit, aveva preso Sanem sulle spalle per caricarla in macchina e portarla in montagna in mezzo alla neve. Come sempre davanti alla giovane Aydin fingerà e le dirà di essersi ricordato di un determinato momento solo perché l'ha letto nel libro.

Buone notizie per Melahat: per lei in arrivo un eredità

Intanto Melahat andrà da Mevkibe per aiutarla con alcune pulizie della casa e proprio mentre sarà sull'uscio della porta riceverà una lettera dal postino: una notifica. All'inizio la donna penserà che sia qualcosa di brutto, tasse non pagate o magari una citazione a giudizio, e per lei la tensione sarà alle stelle.

Nihat e Mevkibe le staranno vicino e sarà proprio il primo ad aprire la misteriosa busta e a fare una meravigliosa scoperta: la donna non ha ricevuto nessuna notifica per debiti o cose simili e la notifica vuole solo informarla del fatto che ha ricevuto un'eredità. La principessa Nadzhie, che purtroppo è deceduta, ha lasciato i suoi beni a lei e anche a suo fratello Namik. La parrucchiera potrebbe diventare ricca.