Nella puntata di DayDreamer in onda venerdì 21 maggio su Canale 5, Melahat vorrà palesare "l'amore" che c'è tra lei e Selim, ma tale gesto porterà conseguenze molto gravi, tra cui un'improvvisa partenza di Huma. Intanto Sanem metterà alle strette Can: vuole sapere cosa prova veramente per lei.

Melahat vuole annunciare a tutti il suo 'amore' con Selim

Dopo diversi tentativi Melahat cederà alle lusinghe di Selim e accetterà la sua corte. I due, durante le riprese per la demo dello spot delle creme di Sanem, si avvicineranno sempre di più, ma cercando di non dare nell'occhio.

In primis perché il sentimento di Selim non è veritiero, infatti vuole solo accaparrarsi l'eredità di Melahat, e poi c'è sempre Huma, a cui ha detto di non essere a Istanbul, ma a Cipro.

La parrucchiera, però, si farà molto prendere da questo sentimento, quindi fin da subito vorrà svelare a tutti il loro amore. Lo costringerà a confermare la loro storia e glielo farà fare davanti a una stupita Huma, che non la prenderà per niente bene, infatti perderà conoscenza. Se Melahat penserà di aver trionfato in amore, in arrivo per lei ci sarà un brutta notizia.

Huma lascia Istanbul

Nel quartiere degli Aydin, dove è stato allestito il set per la demo, giungerà la sorella di Melahat, che le racconterà che il loro fratello le ha ingannate: non esiste nessuna eredità, ha inventato tutta questa storia solo per estorcerle i soldi che avrebbero dovuto ricoprire le presunte spese legali e notarili.

Così anche Melahat sarà vittima di uno svenimento. Sentita questa notizia, ovviamente, Selim se la darà a gambe levate e scapperà via dalla città, ma questa scelta non la prenderà solo lui.

Huma si sentirà umiliata per il modo in cui è stata trattata da Selim e dalla vergogna deciderà di lasciare, almeno per un po', Istanbul.

Avrà intenzione d'iniziare un nuovo capitolo della sua vita, per questo motivo deciderà di trasferirsi in Australia.

Sanem vuole conferme da Can

Per quanto riguarda Sanem e Can, la ragazza crederà di essere stata un po' troppo dura nei suoi confronti nell'ultimo periodo così, per cercare di smorzare un po' i toni, prenderà del tè e andrà a casa di lui, ma qui troverà una brutta sorpresa.

Can, infatti, ha invitato Ayca e gli amici con cui insieme faranno la scalata nel monte Ararat.

Il fotografo avrà intenzione di portare con loro anche Sanem, ma alla ragazza interesserà qualcosa di decisamente più importante: in qualità di cosa la porterà nel suo viaggio? Come amica? Come ragazza con cui flirta? Come possibile futura moglie? Can, però, non saprà darle una risposta. Riuscirà Sanem a fare un passo indietro e ad aspettare che Can sia pronto per stare con lei?