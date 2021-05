Nella penultima puntata di DayDreamer, in onda giovedì 27 maggio alle 16:30 su Canale 5, finalmente a Can tornerà la memoria e tutto ciò avverrà dopo che il ragazzo ritornerà insieme con la sua amata Sanem. Una bellissima notizia che il fotografo deciderà, però, di non rivelare subito alla sua fidanzata. Avrà in mente di organizzarle una bella sorpresa?

Can e Sanem ritornano insieme e lui inizia a ricordare i primi momenti della loro storia d'amore

Can e Sanem, finalmente, sono tornati insieme e dopo una giornata trascorsa in giro per la città, il fotografo accompagnerà la ragazza a casa e già da quel momento dovranno fare i conti con le interferenze del quartiere pettegolo, in primis con la vicina Melahat, che parlerà con loro già di matrimonio, costringendo Can ad andarsene via.

Il ritorno con Sanem, però, farà bene a Can, infatti nella sua mente inizieranno a riaffiorare i primi ricordi. Ricorderà quando ha manomesso la sua barca a vela per non allontanarsi di nuovo da Sanem, ma anche il primo bacio con la ragazza avvenuto al Teatro dell'Opera durante il 40° anniversario della Fikri Harika. Altri ricordi riguarderanno sempre Sanem che nel sonno aveva pronunciato i nomi dei loro tre possibili figli o quando Can le aveva proposto di fare il giro del mondo in barca a vela insieme a lui. Insomma: la situazione migliorerà istante dopo istante. Dei miglioramenti di Can, però, se ne accorgerà anche Emre.

Il medico conferma a Can la totale riacquisizione della memoria, ma il ragazzo non lo rivela a Sanem

Emre andrà a casa di Can per trascorrere la giornata insieme e lo troverà intento a chiamare Aziz per dargli la bella notizia del ritorno con Sanem. Suo padre, però, non gli risponderà ed Emre preoccupato temerà che il fratello gli nasconda nuovamente che Aziz è malato.

Can gli risponderà che non potrebbe farlo nuovamente e in quel momento Emre impallidirà: come può Can ricordare la malattia del padre? È avvenuta nell'arco dei due anni che lui ha cancellato dalla sua memoria.

Una cosa sarà certa: Can ha ripreso a ricordare le cose e l'unica cosa che possono fare e chiedere la conferma di ciò al medico, infatti si recheranno subito da lui.

Per quest'ultimo la memoria gli è tornata proprio grazie all'amore di Sanem: l'essersi innamorato nuovamente di lei ha scaturito in Can un'energia positiva, che l'ha portato a riprendere totalmente la sua attività cerebrale.

Ora a Can non resterà che rivelare la notizia a Sanem, ma non vorrà farlo subito e soprattutto vorrà farlo in maniera molto particolare. Per questo motivo chiederà a suo fratello di non rivelare la bella notizia a nessuno, nemmeno a Leyla. Cosa vorrà escogitare?