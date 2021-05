Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 12 maggio su Canale 5, Sanem riuscirà a trovare la persona che ha tutti i requisiti necessari per interpretare Arthur Capello. Intanto lei e Can saranno sempre più vicini: i due vivranno un momento molto intimo, fatto di confidenze.

Sanem trova il perfetto Arthur Capello

Mihriban sarà disperata per il trasferimento di Aziz ad Amsterdam, così deciderà di confidarsi con Sanem. La loro conversazione, però, verrà interrotta dall'arrivo di Selim, che tramite Huma ha scoperto della partenza di papà Divit. Sanem però, quando lo sentirà parlare, non potrà far altro che notare come si destreggia bene parlando sia lo spagnolo, che l'inglese.

In quel momento le verrà un lampo di genio: Selim potrebbe essere un ottimo Arthur Capello, così correrà subito a casa di Can per dirglielo.

Appena il fotografo sentirà la proposta di Sanem, deciderà di chiamare Ayca per darle la possibilità di conoscere di persona il regista. L'appuntamento è fissato per il giorno seguente in agenzia e all'incontro sarà presente anche suo zio Nesim. Sanem si mostrerà un po' stizzita per il fatto che Can abbia deciso di chiamare subito Ayca, invece che complimentarsi con lei per la scelta fatta: le gelosia nei confronti della figlia del signor Asim si farà sempre più insistente.

Can mostra la sua gratitudine a Sanem

Sanem si farà troppo prendere della gelosia e non capirà che in realtà Can sta, piano piano, provando qualcosa in più per lei.

Arrivata sera, infatti, la sorprenderà con un fiore, mentre lei starà schiacciando un pisolino sul divano del suo salotto.

Il ragazzo sarà molto intimo con lei, infatti l'abbraccerà e con quel fiore la ringrazierà per aver salvato l'agenzia trovando Selim. Però non le dirà grazie solo per questo, si mostrerà grato anche per il suo gran cuore: infatti, nonostante tutte le difficoltà dovute al brutto incidente stradale, lei non ha mai deciso di rinunciare a lui.

Muzaffer e CeyCey ancora ai ferri corti

Intanto Muzaffer e CeyCey saranno nuovamente coinquilini, ma quest'ultimo sarà molto arrabbiato, in quanto Muzo ha tramato a suo discapito per ottenere dei vantaggi in agenzia. Non gli piacerà che sia l'unico escluso dalle riunioni dei creativi, così CeyCey gli dirà che per ora rimarrà a vivere con lui, ma che appena riuscirà a risparmiare qualche soldo si cercherà un appartamento e andrà a vivere da solo.

I due ragazzi, però, dovranno mettere da parte le loro controversie, perché l'incontro tra i dirigenti della Woman Art Kozmetic e Arthur Capello/Selim si avvicinerà sempre di più e tutti dovranno dare il meglio per non perdere la campagna pubblicitaria.