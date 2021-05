Nella puntata di DayDreamer in onda venerdì 7 maggio su Canale 5, sarà lotta tra Emre e Nihat contro CeyCey: genero e suocero, infatti, non riusciranno più a tollerare la presenza del ragazzo a casa Aydin e proveranno a trovare un modo per mandarlo via di casa. Intanto nella storyline ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio: Ayca, la figlia del signor Asim.

Emre e Nihat vogliono mandare via di casa CeyCey

La presenza di CeyCey a casa Aydin sarà un'interferenza negativa anche nella coppia composta da Leyla ed Emre. Il ragazzo infatti, spesso e volentieri, coinvolgerà anche a casa Leyla in faccende di lavoro, rubando del tempo prezioso all'intimità tra i due sposini.

Ovviamente Emre non la prenderà bene, in quanto CeyCey sarà veramente invadente e disturberà Leyla anche a tarda sera con telefonate e messaggini. Se Emre sarà infastidito, Leyla invece si farà facilmente coinvolgere, forse anche per la sua voglia di emergere professionalmente.

A ogni modo Emre troverà un alleato nella sua lotta contro CeyCey, ovvero suo suocero Nihat. Anche quest'ultimo è stufo della presenza del ragazzo a casa sua, in quanto gli propina sempre dei piatti salutari a base di tofu. I due si coalizzeranno ed Emre prometterà a papà Aydin di trovare una soluzione per "cacciare" via di casa l'impiegato della Fikri Harika.

Ennesimo scontro tra Huma e Mihriban

Huma, intanto, proverà a "fare colpo" sul figlio maggiore.

Infatti Can, dopo aver perduto la memoria, non si ricorda di aver fatto pace con la madre e di aver risolto con lei i loro problemi: per lui è ancora quella donna cattiva che l'ha abbandonato. Per questo motivo, quando lei si presenterà a casa sua per portargli un vecchio album di fotografie che possa aiutarlo a recuperare la memoria, lui la liquiderà velocemente dicendo che deve scappare a lavoro.

Mentre Huma andrà via, avrà un incontro con Mihriban e tra le due donne si accenderà l'ennesimo "scontro a fuoco". La mamma dei Divit verrà trattata in malo modo, in quanto Mihriban non vuole che si presenti nella sua proprietà. Si lanceranno cattiverie l'una contro l'altra e durante la discussione verranno scrutate in lontananza da Aziz: forse l'uomo non è affatto contento che la sua attuale compagna stia diventando caratterialmente come la sua ex moglie.

Entra in scena Ayca

All'interno della storyline, intanto, arriverà un nuovo personaggio: Ayca, la figlia del proprietario della Woman Art Kozmetic. Sarà proprio lei a seguire la campagna pubblicitaria delle creme di Sanem e per questo motivo si recherà alla Fikri Harika per avere un incontro con Can. A causa di alcuni misunderstading di CeyCey e Muzaffer, però, il team della Fikri Harika farà l'ennesima figuraccia.