Le anticipazioni di Mina Settembre annunciano guai in vista per Fiore. Nella puntata che andrà in onda domenica 26 gennaio alle 21:30 su Rai 1, la collega di Gelsomina si troverà in difficoltà nella gestione di un caso. Fiore avrà bisogno di ferie per riprendersi, ma la situazione precipiterà quando cercherà di risolvere i problemi legati a Jeanette. Intanto, Andrea offrirà un lavoro all'università alla sua ex. Nel frattempo, Titti tornerà a Napoli e avrà bisogno di aiuto da parte di Irene. I coniugi Gambardella, invece, non sanno ancora che Viola è in contatto con la sua madre biologica.

Fiore si caccia nei guai e ha bisogno di ferie

Nella serata del 26 gennaio, le vicende di Fiore, la nuova collega di Mina Settembre, saranno centrali. Titti tornerà a Napoli per risolvere una delicata questione legale e avrà bisogno dell'aiuto di Irene, un avvocato. Le due assistenti sociali collaboreranno per affrontare il problema di Titti, che ha ricevuto commenti inopportuni sui social da parte di un giovane hater. Fiore e Mina cercheranno di aiutare il ragazzo, provando a capire cosa si celi dietro la sua ostilità nei confronti di Titti. Tuttavia, Fiore, a causa della sua inesperienza, finirà per cacciarsi in guai seri e avrà bisogno di qualche giorno di ferie per riprendersi.

Fiore riceve una proposta di lavoro da Andrea

Nel frattempo, Fiore riceverà un invito a cena da Jonathan, Andrea e la fidanzata di quest'ultimo, Benedetta. Intanto, Andrea offrirà alla sua ex una collaborazione all'università, proponendole di lasciare il lavoro al consultorio. Dopo il periodo di pausa, l'assistente sociale tornerà al consultorio e si imbatterà nel caso di Jeanette, una donna del Mali.

Inizialmente, sembrerà che tutto si sia risolto come sperato, ma ci sarà un colpo di scena, perché la situazione precipiterà all'ultimo momento. Ci sarà spazio anche per le vicende di Mina Settembre e Domenico Gambardella, che continueranno a essere ignari di quanto sta accadendo alle loro spalle. Viola è in contatto con la sua vera madre e questo potrebbe compromettere la serenità familiare e le pratiche di adozione della ragazza.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Fiore ha scoperto che Andrea è fidanzato

Nelle precedenti puntate di Mina Settembre andate in onda su Rai 1, Fiore si è trasferita da Palermo a Napoli per avvicinarsi ad Andrea, il suo ex fidanzato con cui aveva recentemente concluso la relazione. Una volta arrivata in città, ha scoperto che Andrea si era fidanzato. Nel frattempo, Fiore ha conosciuto Jonathan mentre gestiva con Gelsomina il caso di suo fratello Kevin. C'è stato spazio anche per le vicende di Viola, che ha trovato il fascicolo relativo al suo caso e ha scoperto i dati anagrafici della sua madre biologica, entrando in contatto con lei.