Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Can e Sanem si ritroveranno bloccati su un'isola deserta e avranno modo di parlare e chiarirsi. In questa circostanza, il fotografo inizierà a recuperare la memoria. Nel mentre, Melahat erediterà un'importante somma di denaro, ma non saprà come gestirla. Selim quindi, approfitterà di questa situazione per fingersi innamorato della donna, anche se il suo unico obiettivo sarà solo quello di raggirarla.

Can e Sanem ritroveranno la sintonia di un tempo

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, i protagonisti Can e Sanem arriveranno in un'isola deserta. Poi a un certo punto, Divit fingerà che la moto d'acqua si sia rotta, in modo tale da passare più tempo con la giovane scrittrice. I due quindi si ritroveranno bloccati sulla spiaggia e avranno modo di parlare e ritrovare la loro affinità. Infatti, Can e Aydin passeranno tutta la notte abbracciati sotto il cielo stellato e in questa circostanza, i ricordi del fotografo riaffioreranno pian piano.

Nel frattempo, Melahat erediterà una grossa somma di denaro da un'amica di famiglia (una principessa afghana). La donna dovrebbe essere felice di ciò che le è capitato, ma invece non affronterà la situazione serenità.

Anzi, Melahat andrà fuori di testa.

Selim vorrà raggirare Melahat

Poi, Selim scoprirà cosa sarà accaduto alla donna e cercherà di spiegare quale potrà essere la soluzione ai suoi problemi economici. In particolare, l'uomo fingerà di essere interessato a Melahat. Infatti, quest'ultimo confesserà alla donna di essere disposto a dimenticare tutte le donne che ha amato per lei.

In realtà si tratterà soltanto di una sceneggiata per raggirare l'ereditiera. Nel frattempo, Sanem avrà molti problemi a livello lavorativo, in quanto la campagna sarà ostacolata da una concorrenza molto agguerrita.

Leyla vorrà rubare i segreti dell'agenzia rivale

Ovviamente, i problemi di questa campagna pubblicitaria si ripercuoteranno sull'intera agenzia.

Proprio per questo motivo, Leyla non vorrà restare con le mani in mano e vorrà agire. In particolare, la donna vorrà rubare i segreti dell'agenzia rivale, vestendo i panni della ricattatrice. Poi però ci penserà Can a far desistere la sorella si Sanem, dal compiere un'imprudenza.

Poco dopo, a Can verrà in mente un'idea per la campagna pubblicitaria. Il fotografo vorrà rendere protagoniste le casalinghe e così convocherà Melahat e Mevkibe. L'uomo deciderà di parlare con queste ultime e alla fine riuscirà a convincerle.