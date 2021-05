Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Emre proverà a convincerà Cengiz a lasciare la casa dei genitori di sua moglie. Nel mentre, Aziz lascerà Mihriban e partirà per Amsterdam. Invece, Selim si fingerà il regista Arthur Capello, ma rischierà di far saltare l'affare con il nuovo cliente dell'azienda. Alla fine, la situazione verrà salvata da Ayca, nipote del cliente.

Quest'ultima però farà ingelosire e arrabbiare Sanem. Infatti, Aydin litigherà di brutto con Can che cercherà di rimediare organizzando una sorpresa per la donna.

Aziz lascerà Mihriban e deciderà di partire per Amsterdam

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Emre conterà sull'appoggio di Muzaffer per provare a convincere Cengiz a lasciare la casa dei genitori di Sanem e Leyla. Inoltre, Divit proverà anche a offrire diversi benefici all'interno dell'azienda all'uomo, a patto che questo lasci l'abitazione di Mevkibe e Nihat.

Nel frattempo, Aziz lascerà Mihriban e deciderà di partire per Amsterdam. La donna però non vorrà rassegnarsi all'idea di perdere il suo uomo e scoppierà in un pianto disperato sulla spalla di Selim.

Intanto, alla Fikri Harika si creerà molta tensione, in quanto arriverà il nuovo importante cliente che dovrà incontrare Arthur Capello, il fantomatico regista del suo spot. Purtroppo però, questo registra sarà solo un'invenzione dei dipendenti dell'azienda che avranno deciso di creare questo personaggio, per riuscire ad assicurarsi il lavoro con questo cliente.

Sanem sarà molto gelosa di Ayca, la nipote del nuovo cliente dell'azienda

Poco dopo, Sanem penserà che Selim possa essere la persona perfetta per interpretare il finto regista, frutto della fantasia dei dipendi dell'agenzia pubblicitaria. Poi però, durante l'incontro tra Selim e il cliente, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata.

Infatti, questo meeting non andrà come sperato, in quanto Sanem suggerirà a Selim di adottare un comportamento superbo. Quest'ultimo però calcherà troppo la mano e rischierà di far saltare l'affare. Poi, Ayca, l'affascinante nipote del cliente salverà la situazione. Tutto questo però farà ingelosire non poco Aydin.

Infatti, Can e la giovane scrittrice litigheranno proprio a causa della nipote del nuovo cliente dell'azienda. Il fotografo si renderà conto di non aver mai visto la sua donna così arrabbiata come in questa situazione e così deciderà di organizzarle una sorpresa. Per fare ciò, Divit si farà aiutare da Deren: in particolare, Can rapirà la protagonista e la porterà su un'isoletta deserta.

I due giovani dovranno recarsi sull'isoletta a bordo di una moto d'acqua, ma durante il tragitto, Can fingerà un malfunzionamento del mezzo e così costringerà la scrittrice a un confronto faccia a faccia decisivo. Ma oltre a questo, l'uomo vorrà anche che la donna passi la notte con lui.