La Serie TV turca DayDreamer con Can Yaman si avvia verso il finale di stagione e intanto in casa Mediaset si preparano già ad affrontare al meglio la stagione estiva, con delle nuove soap pronte a far breccia nel cuore degli spettatori. Trattasi di Love is in the air e Mr Wrong che andranno in onda in daytime e prima serata. Entrambe provenienti dalla Turchia, hanno saputo conquistare il gradimento del pubblico europeo e adesso si apprestano a conquistare anche l'Italia. Sempre sulle reti Mediaset debutterà la nuova fiction Masantonio con protagonista Alessandro Preziosi.

Can Yaman ritorna con Mr Wrong dopo il successo di DayDreamer

Nel dettaglio, la serie tv più attesa di questa stagione estiva è sicuramente Mr Wrong, che vedrà ancora una volta protagonista Can Yaman dopo lo straordinario successo ottenuto in questi anni prima con Bitter Sweet e poi con DayDreamer - Le ali del sogno, entrambe trasmesse su Canale 5.

In Mr Wrong - Lezioni d'amore, Can vestirà i panni di Ozgur, l'erede di una ricca famiglia e proprietario di un noto locale di Istanbul.

È un seduttore seriale e per la bellissima Ezgi, che sogna il grande amore ma non riesce a trovare l'uomo giusto, si trasformerà in un insegnante di seduzione, fin quando tra i due non scoccherà la scintilla dell'amore.

La nuova serie con Can Yaman è destinata sia alla prima serata che al daytime di Canale 5: la messa in onda, al momento, è prevista a partire dal prossimo mese di giugno.

Love is in the air arriva nell'estate di Canale 5

Un'altra serie molto attesa dagli spettatori italiani è Love is in the air, anche questa di provenienza turca, la quale dopo aver conquistato il pubblico spagnolo si appresta ad arrivare anche in Italia.

Lo sceneggiato racconta la storia di Eda, una giovane studentessa che si ritrova costretta a dover rinunciare ai suoi sogni e ad andare a fare la fioraia, perché l'azienda guidata dal bellissimo e affascinante Serkan le negherà una borsa di studio.

La ragazza, quindi, vedrà Serkan come il suo più terribile e acerrimo nemico, ma poi l'amore ci metterà lo zampino e cambieranno molte cose.

Il debutto di Love is in the air su Canale 5 è previsto sempre per il prossimo mese di giugno.

Il debutto di Masantonio su Canale 5 con Alessandro Preziosi

Tra le fiction italiane, invece, ci sarà il debutto di Masantonio con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, che sarà trasmessa da fine maggio su Canale 5.

Preziosi interpreta Elio Masantonio, un investigatore privato che dopo vent'anni di assenza, torna di nuovo in Polizia e si mette alla guida di una squadra speciale che deve risolvere vecchi casi di persone scomparse.

Masantonio, però, dovrà fare i conti anche con il suo passato e con la vicina di casa Valeria, interpretata da Claudia Pandolfi.