Billie Eilish, cantautrice statunitense, sta ottenendo successo sfidando gli haters, mostrando le proprie curve nella copertina della rivista “Vogue”. La giovane stella della musica ha rinnovato il proprio look, colorando i capelli con un vistoso biondo platino, che mostra sia sulla rivista che nei video delle sue ultime uscite, “Happier than ever” e “Your Power”.

La giovane stella della musica ha riscosso successo soprattutto sul web, prima su Spotify e poi ottenendo un seguito mai visto prima sui social network. I suoi video musicali si possono trovare su Youtube, e la star è molto attiva anche sui suoi profili personali come Instagram e Facebook.

La giovane cantante Billie Eilish ha deciso di posare per la copertina di Vogue, orgogliosa di trasmettere un messaggio a tutte le donne che la seguono: mostrare il proprio corpo non dovrebbe essere una scusa per ricevere meno rispetto.

Billie Eilish contro il body shaming

La giovane star già da tempo muove una lotta tutt’altro che silenziosa contro chi la critica, soprattutto i leoni da tastiera che l’hanno attaccata per la sua stravaganza, per lo stile e per le sue curve. Billie Eilish con "Therefore I am" aveva dato uno schiaffo a tutte le critiche, con un testo che proponeva la sua ribellione verso gli stereotipi.

La ragazza ha voluto utilizzare la musica per rispondere in modo deciso alle critiche, e al body shaming che chi ottiene notorietà e visibilità sul web è costretto a subire.

Ha proposto una denuncia contro gli stereotipi, sottolineando quanto sia sbagliato giudicare una persona solamente dal suo aspetto fisico.

Sui social network questo purtroppo accade sempre più spesso, e non è raro che una donna venga presa di mira da polemiche per la propria fisicità, stile o modo di vestire. Polemiche che non arrivano solamente dagli haters, ma purtroppo anche da altre donne.

La cantante sostiene che nel suo caso l’opinione di queste persone non è una sua responsabilità.

Billie Eilish ottiene numeri da capogiro grazie a Vogue

Billie Eilish è consapevole che arriveranno nuove critiche per questo cambio di direzione improvviso nel suo stile, che ha coinvolto non solo i suoi capelli, ma anche l’abbigliamento con cui ha scelto di apparire.

La cantante continua a trasmettere i suoi ideali, anche comparendo sulla copertina di Vogue.

In particolare, il nuovo taglio di capelli che ha scelto è in linea con le nuove tendenze primavera 2021, con un bel cambiamento rispetto ai colori scelti in passato. La notorietà della giovane stella indubbiamente è data dal suo stile, che un tempo conferiva un carattere dark al suo aspetto con capelli blu, verdi e neri.

Continua a sostenere che le persone che la criticano non la conoscono, vedono solo l’aspetto esteriore, e la cantante porta avanti il suo messaggio: chiunque può decidere di cambiare aspetto quando e come vuole. Un inno alla libertà di espressione che ha portato la giovane star americana in vetta alle visualizzazioni.

Tredici milioni di like per la sua foto

La giovane star ha ottenuto ben 13 milioni di like nelle prime 15 ore dalla pubblicazione della fotografia in vesti rinnovate su Instagram. La rivista parla della trasformazione del suo look, uno stile del tutto nuovo a cui i fan non sono ancora abituati.

Nonostante la ragazza sia stata sotto i riflettori a causa di numerosi episodi in cui veniva utilizzata la sua immagine senza consenso, e per diverse critiche ottenute con il suo stile dark (ricordiamo che la cantante suona Indie, Rap, Pop, Elettropop e Rock), ora sta superando ogni aspettativa.

Nella nuova veste, Billie Eilish mostra una nuova femminilità, e riafferma il proprio diritto di cambiare look quando e come desidera, e sul suo profilo Instagram ufficiale ribadisce il concetto: “I love these pictures and I loved doing this shoot.

Do whatever you want whenever you want”. Letteralmente, comunica ai suoi fan su Instagram che ama le fotografie scattate per Vogue, e che si è divertita a farle, aggiungendo un invito, aperto a tutti, di fare cosa si vuole quando si vuole.