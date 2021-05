Manuela Ferrera è stata ospite del format 'Casa Chi' ed ha raccontato alcuni retroscena riguardanti l'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi al quale ha recentemente partecipato. L'ex avventuriera ha rivelato che Matteo Diamante ci avrebbe provato con lei. L'esperienza in Honduras della 36enne non è durata molto ma non le sono mancate le occasioni per far parlare di sé. La bresciana, inoltre, è stata al centro di rumors secondo cui avrebbe il sedere rifatto.

Manuela Ferrera ospite di 'Casa Chi'

Manuela Ferrera, intervistata a 'Casa Chi' ha affermato che è entrata a far parte del reality show l'Isola dei Famosi a gioco già iniziato, ma dal suo arrivo in Honduras ha combinato più caos lei rispetto a chi era già concorrente da oltre un mese.

L'ex meteorina del TG4 ha dichiarato che alcune ragazze, come Miryea Stabile si sono dimostrate simpatiche nei suoi confronti, mentre lo stesso non si può dire delle naufraghe Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia, definite come le ancelle di Matteo Diamante. Proprio sull'uomo, la 36enne ha poi confidato: "In quarantena ci ha provato. Io non ho ceduto alle sue lusinghe e me l'ha fatta pagare".

Ferrera ed il presunto flirt con Awed

Nel corso della breve esperienza di Manuela Ferrera come concorrente dell'Isola dei Famosi 15 [VIDEO], erano spuntate delle voci riguardanti un suo presunto flirt con il naufrago Awed con il quale aveva avuto dei contatti prima di giungere in Honduras. La bresciana, a 'Casa Chi' ha affermato che con l'avventuriero aveva iniziato una frequentazione epistolare che, però, non si era concretizzata per volontà di entrambi.

In quel periodo, la 36enne ha spiegato che era fidanzata con un ex ragazzo di Aida Yespica, Enrico Romeo. "Awed era pelle e ossa e ho preferito lasciar perdere", ha aggiunto Ferrera.

Manuela Ferrera ed il Grande Fratello Vip

L'ex avventuriera dell'Isola dei Famosi Manuela Ferrera si è espressa anche in merito ad una possibile esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip.

La 36enne ha affermato che le farebbe piacere partecipare al reality show e se dovessero esserci anche due o tre nerd e quattro bei ragazzi potrebbe stare a Cinecittà anche per tre anni.

Da quando è ritornata in Italia, non sono mancati i personaggi vip a cercare un contatto con lei. I corteggiatori sarebbero addirittura aumentati.

L'ex calciatore di Juventus e Napoli, Gonzao Higuain, attualmente impegnato negli Stati Uniti nell'Inter Miami, si sarebbe fatto risentire. Attualmente, l'ex meteorina si dichiara single ma aperta a nuove conoscenze. Sempre rimanendo nel mondo del calcio, l'ex naufraga ha svelato che un suo spasimante era stato il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez, prima che iniziasse la sua relazione d'amore con Zoe Cristofoli.