Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 maggio su Rai 1 alle 15:55, Agnese sarà molto gelosa di Gloria e Armando, ma in realtà tra i due non ci sarà nient'altro che una semplice amicizia. Nel frattempo Ludovica Brancia sarà sempre più determinata ad aiutare Marcello, ormai finito in galera. Gabriella, invece, non sarà più tanto convinta di lasciare Milano per trasferirsi a Parigi, ma Cosimo farà di tutto per rassicurarla.

Successivamente Rocco sarà desideroso di acquistare l'anello di fidanzamento per la sua amata Maria. Quest'ultima riceverà una strana telefonata da parte di suo padre: l'uomo chiederà alla figlia di ritornare in Sicilia, non appena si sarà sposata. Marta, intanto, non avrà il coraggio di parlare con Vittorio Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 5: Agnese gelosa di Gloria e Armando

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Agnese sarà colta da una forte gelosia nei confronti di Gloria e Armando, ma la donna sarà totalmente ignara del fatto che tra i due ci sia soltanto un rapporto di amicizia. Frattanto Rocco riceverà una bella proposta di lavoro da parte di una squadra di ciclismo professionista, ma subito dopo sarà scoraggiato da Giuseppe.

Successivamente Fiorenza comincerà a sospettare sempre di più del comportamento di Ludovica: la Brancia sarà pronta a testimoniare per salvare Marcello dalla prigione. Gabriella, intanto, comincerà ad avere alcuni ripensamenti riguardo il suo trasferimento a Parigi, mentre Marta non avrà il coraggio di parlare con Vittorio Conti.

Rocco vuole acquistare l'anello di fidanzamento per Maria

Rocco sarà desideroso di acquistare, il prima possibile, un anello di fidanzamento per Maria: l'uomo vorrà fare del suo meglio per rendere felice la sua amata, ma non saprà a chi rivolgersi. Nel frattempo Fiorenza vorrà vederci chiaro in merito agli affari di Ludovica, mentre Marcello chiederà alla donna di non andare più a trovarlo in carcere.

Successivamente Marta dovrà decidere se accettare il lavoro negli Stati Uniti e Vittorio la pregherà di pensarci in fretta. Fiorenza continuerà le sue indagini riguardo Ludovica e deciderà di seguire la donna. Frattanto Cosimo Bergamini organizzerà una bella sorpresa per Gabriella, con lo scopo di convincerla a trasferirsi con lui a Parigi, poi le farà incontrare il suo mentore Defois. Infine, Maria riceverà una strana richiesta da suo padre: l'uomo pretenderà che sua figlia torni in Sicilia, dopo essersi sposata con Rocco.