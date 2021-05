Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis si sono lasciati e, a distanza di poche ore dal loro annuncio via social, il noto influencer Amedeo Venza si è scagliato contro la coppia o pseudo tale, additandoli come dei fannulloni, falsi e morti di fama. Venza dunque, fa parte di quella fetta di pubblico che non ha mai creduto alla veridicità della loro storia d'amore.

Maria Laura e Paolo Brosio si dicono addio

Maria Laura De Vitis ha annunciato l'addio al fidanzato Paolo Brosio. Una scelta avvenuta di comune accordo come dichiarato dalla 22enne attraverso le sue Instagram Stories: "Siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita".

I due, insieme dallo scorso ottobre, hanno quindi deciso di prendere strade separate ma nonostante ciò, tra loro rimane la stima e il bene reciproco: "tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno", ha sottolineato Maria Laura.

Venza sbotta contro Maria Laura e Brosio: 'Fannulloni, falsi e morti di fama'

Non è escluso che a far propendere i due a chiudere la relazione, anche la notevole differenza di età. Tra Maria Laura e Brosio infatti ci sono 42 anni di differenza e, proprio questo, aveva fatto storcere il naso a molti che, durante tutti questi mesi, avevano sostenuto che la loro non fosse una vera coppia e che la loro relazione fosse solo una trovata per aumentare la visibilità.

Tra i molti detrattori, anche il noto influencer Amedeo Venza che, proprio poche ore fa, su Instagram, ha commentato la notizia dell'addio tra De Vitis e Brosio. Venza, noto esperto di Gossip, senza peli sulla lingua ha definito Paolo e Maria Laura come: "fannulloni, falsi e morti di fama".

Amedeo Venza non ha mai creduto alla storia tra Brosio e De Vitis

Nel suo l'intervento, l'influencer ha poi proseguito ponendo una domanda che non lascia adito a dubbi sul suo pensiero: "Perché sprecare tempo a dire che si sono lasciati quando non stavano insieme realmente?". Un duro intervento quello di Amedeo Venza, che ha invitato a non dare ulteriore visibilità ai due personaggi.

Come già fatto presente, la relazione tra Maria Laura e Paolo Brosio aveva suscitato sin da subito non poche perplessità, non solo per la differenza di età ma anche per la rapidità con cui era nata. Va ricordato che ad alimentare i sospetti su di loro, anche il fatto che la modella 22enne era stata pizzicata in compagnia di un giovane imprenditore per le vie di Milano. Alla luce dei fatti, sui social non sono tardati ad arrivare i commenti sull'addio di Brosio e De Vitis ed in molti sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda di Amedeo Venza.