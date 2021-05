Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 maggio, Marcello e Ludovica saranno molto affiatati, ma la coppia dovrà prepararsi ad affrontare delle sfide alquanto difficili. Marcello, infatti, penserà inizialmente di sfuggire alla giustizia, ma le cose andranno diversamente. Nel frattempo Rocco e Maria prenderanno un'importante decisione per il loro futuro insieme e decideranno di sposarsi. Cosimo e Gabriella, invece, penseranno di lasciare Milano per trasferirsi all'estero.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marcello e Ludovica innamorati

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Marcello e Ludovica saranno sempre più innamorati, ma il barista sarà costretto a prendere una drastica decisione per sfuggire alla giustizia e deciderà di lasciare Milano, il prima possibile. Frattanto Cosimo si pentirà di aver avuto un comportamento poco dignitoso, così chiederà scusa a Salvatore in presenza di sua moglie Gabriella. In seguito Bergamini chiederà scusa anche a Umberto per le accuse prive di fondamento gridate davanti a tutti. Marta e Vittorio, invece, sembreranno assai in armonia, ma in realtà la loro situazione non sarà tanto rosea.

Dora scopre che Nino è un seminarista

Marcello prenderà una decisione importante per il suo futuro, mentre tutti quanti penseranno che il giovane sia fuggito in Australia. Nel contempo Dora verrà a scoprire che Nino è un seminarista: la donna non prenderà tanto bene la novità, anzi resterà parecchio delusa. In seguito Ludovica scoprirà che Marcello si trova in carcere a Milano, così si appresterà a raggiungerlo.

Rocco, intanto, sarà assai felice e annuncerà a tutti il suo fidanzamento con Maria: la coppia deciderà di annunciare il matrimonio anche in Sicilia. Cosimo Bergamini, invece, sarà stufo di vivere a Milano e sarà desideroso di trasferirsi all'estero, per cominciare una nuova vita lontano dal suo passato.

Gabriella decisa a lasciare Milano

Marta e Vittorio saranno sempre più vicini, ma la sintonia dei vecchi tempi sarà ancora molto lontana. Frattanto Gabriella prenderà, seriamente, in considerazione la possibilità di lasciare Milano insieme a Cosimo, così andrà a confidare a Salvo la novità. Ludovica, invece, sarà determinata ad aiutare Marcello a uscire di prigione, mentre Stefania e Gloria sembreranno diventare grandi amiche. Più tardi la capocommessa verrà invitata a cena dalle altre ragazze. In seguiti, colta da un momento di sconforto, racconterà la verità della sua vita passata ad Armando.