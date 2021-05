Arriva una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore lunedì 10 maggio su Rai 1 pronta a sciogliere alcuni nodi delle attuali vicende. L'episodio va in onda alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Vittorio (Alessandro Tersigni) prova a riavvicinarsi a Marta (Gloria Radulescu) che, nella speranza di salvare il suo matrimonio, prende una decisione definitiva su Dante (Luca Bastianello). Intanto, a Villa Bergamini, Cosimo (Alessandro Cosentini) inizia ad avere molta paura. Di seguito, le anticipazioni dettagliate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 puntata 146

Vittorio non crede che ci sia una speranza per il suo matrimonio. Marta ha baciato Dante dopo l'incontro romantico sulla pista da ghiaccio e non c'è molto da interpretare. Si sono fatti delle promesse il giorno del sì, ma hanno commesso degli errori. Se tuttavia Conti sa di aver fatto un passo falso con Beatrice (che ha già dimenticato), lo stesso non si può dire per Marta. Anche se ama il marito, è comunque attratta da Romagnoli. Anche la zia Adelaide se ne è accorta e non ha fatto mistero di tifare per lui, a differenza di Umberto.

Conti non riesce a stare in silenzio ancora per molto e così prende una sofferta decisione: lascia Marta. Non ha intenzione di perdonarla, anche se è profondamente innamorato di lei.

Dal canto suo, anche la tormentata Guarnieri fa una scelta, nel vano tentativo di riavvicinarsi a Vittorio. Sarà Dante, suo malgrado, a farne le spese. Intanto, la passione arde tra Marcello e Ludovica.

Gabriella in alto mare, l'addio per Ludovica e Marcello è vicino

Che cosa sta succedendo a Cosimo? Da quando ha letto le parole di suo padre non ha fatto altro che cercare le prove per incastrare Umberto, deciso a far emergere la verità su Achille.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Bergamini sembra aver perso la testa, finendo per compromettere - forse irrimediabilmente - il suo rapporto con Gabriella. Rossi non sa cosa fare, da una parte vuole aiutare Cosimo ma dall'altra si sente umiliata. Sarà così che nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore di lunedì 10 maggio, Bergamini cercherà di riacquistare la fiducia della moglie chiedendo scusa a Salvatore davanti a lei.

Basterà questo gesto a far cambiare idea a Gabriella?

Nel frattempo, tutto è pronto per la fuga di Marcello. Armando e Salvatore hanno organizzato tutto, a breve il giovane Barbieri sarà lontano da Milano con la speranza di fuggire alla giustizia. Non vuole però scappare da Ludovica, che sente di amare profondamente. C'è ancora poco tempo per stare insieme prima della loro separazione. Il destino ha giocato sporco con il loro amore.