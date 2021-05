Continua a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori di Canale 5 la soap opera di origini iberiche Una vita. Nel corso degli episodi in programmazione sul piccolo schermo tra qualche settimana, Ildefonso Cortes (Cisco Lara) il corteggiatore di Camino Pasamar (Aria Bedmar) dimostrerà sin da subito di avere un forte carattere.

Il nipote del marchese De Los Pontones quando saprà che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) ha trovato una scusa per non andare in guerra lo sfiderà per un duello: ovviamente questa richiesta seminerà panico ad Acacias 38.

Una vita spoiler: Felicia costringe la figlia Camino a continuare a frequentare Ildefonso

Gli spoiler su ciò che succederà nelle prossime puntate italiane svelano che ad Acacias 38 giungerà Ildefonso, il nipote del marchese De Los Pontones. Il new entry per merito di Rosina (Sandra Marchena) farà la conoscenza di Camino: quest’ultima fingerà di ricambiare l’interesse del suo nuovo pretendente di comune accordo con l’amata Maite (Ylenia Baglietto). In particolare la giovane Pasamar accetterà di passare dei momenti con Ildefonso per continuare a viversi la sua storia d’amore proibita con la pittrice senza essere scoperta.

Con il passare dei giorni Camino non appena si accorgerà che Ildefonso ha delle intenzioni serie con lei, sottolineerà alla madre Felicia (Susana Soleto) di non ricambiare i sentimenti del suo corteggiatore: quest’ultima costringerà subito la figlia a continuare a frequentare Ildefonso se vorrà seguire altre lezioni di pittura di Zaldua.

Ildefonso perde le staffe, Felicia rimprovera la figlia Camino

La situazione si complicherà ulteriormente, quando Ildefonso mentre si troverà al Nuovo Secolo XX avrà dei sospetti durante una conversazione con Antonito: quest’ultimo dirà al ragazzo che il governo è deciso a mandare in guerra in Marocco i soldati pur sapendo che sarà difficile sopravvivere.

Ildefonso essendo un ex militare perderà le staffe non appena Emilio gli farà sapere che Antonito ha ingannato un commissario per non recarsi al fronte. Il corteggiatore di Camino oltre a criticare Palacios lo sfiderà a duello: mentre quest’ultimo con la complicità del padre Ramon (Juanma Navas) cercherà di trovare il modo per non scontrarsi con il new entry, la giovane Pasamar farà il possibile per far cambiare idea a Ildefonso.

Felicia rimprovererà la figlia invitandola a non intromettersi più in ciò che non la riguarda: in tale circostanza Camino farà dei discorsi che desteranno ancora più sospetti a sua madre. Nello specifico la ristoratrice sarà convinta che tra sua figlia e Maite ci sia qualcosa di strano.