Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 27 maggio, con la penultima puntata della quinta stagione e ci saranno molte emozioni contrastanti per i protagonisti.

Marta e Vittorio si separeranno dopo una notte di passione che non farà altro che acuire i pensieri nostalgici di Conti, mentre Cosimo parlerà a sua madre dell'imminente trasferimento a Parigi.

Rocco, intanto, cercherà una soluzione per sposare Maria senza trasferirsi in Sicilia e arriverà a progettare la classica "fuitina", ma poi tornerà sui suoi passi. Nel frattempo, Fiorenza porterà avanti il suo piano contro Ludovica e Marcello, ma i due fidanzati riusciranno a fermarla in tempo.

La puntata numero 159 terminerà con una lettera emozionante che Marta farà leggere a Gabriella per dire addio alla sua vita a Milano.

Cosimo parlerà di Parigi con Delfina: spoiler 27 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 27 maggio raccontano che la notte di passione trascorsa non cambierà il futuro di Marta e Vittorio, ormai destinati a separare le loro strade. Per Vittorio sarà impossibile non ripercorrere i momenti vissuti insieme a sua moglie prima dell'addio e la nostalgia prenderà il sopravvento.

Nel frattempo, Cosimo parlerà a sua madre dell'imminente partenza per Parigi che potrebbe rivelarsi fondamentale non soltanto per la sua salute, ma anche per il futuro lavorativo di Bergamini e Gabriella.

Rocco e Maria avranno difficoltà con Puglisi: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 maggio rivelano che, nella puntata che andrà in onda giovedì, Rocco rifletterà su come superare l'ostacolo del padre di Maria. L'uomo, infatti, ha chiaramente detto che concederà la mano di sua figlia solo se i due fidanzati subito dopo le nozze si trasferiranno in Sicilia.

Nessuno dei due ragazzi avrà intenzione di lasciare la vita a Milano per ritornare a Partanna e, per questo motivo, Rocco valuterà la possibilità della classica "fuitina", ma poi tornerà sui suoi passi.

Nel frattempo, Fiorenza Gramini sarà molto soddisfatta del lavoro del giornalista, perché avrà tutte le carte in mano per far scoppiare uno scandalo in grado di svergognare Ludovica.

Tuttavia, la ex vicepresidentessa del Circolo non riuscirà a portare a termine il suo piano, perché verrà messa con le spalle al muro proprio da Marcello e la signorina Brancia,i quali scopriranno le sue intenzioni in tempo e la fermeranno.

Infine, Gabriella porterà a termine il difficile compito assegnatole da Marta e leggerà la sua lettera di addio al Paradiso delle signore. Le parole struggenti della figlia di Umberto toccheranno il cuore di tutti i dipendenti del negozio.