La malattia di Sally è al centro delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5. La giovane Spectra è circondata dall'affetto dei suoi cari e non potrebbe essere più felice, nonostante il suo stato di salute. Wyatt le ha offerto di stare accanto a lei per il tempo che le rimane, fingendo di non sapere della sua patologia. Proprio per questo, Sally crede che i suoi sentimenti siano reali e sinceri. Steffy e Ridge le hanno offerto una lavoro da sogno, inserendo i suoi modelli nella linea Haute Couture con le opportune modifiche. Insomma, tutto pare sorriderle improvvisamente.

Nel frattempo, si avvicina il matrimonio di Thomas e Zoe. Douglas ha fatto presente a Hope il suo disappunto, preoccupato dal fatto che possa perderla come mamma. Nei nuovi episodi, un'idea del bimbo darà la spinta giusta a Hope per smascherare l'ambiguo Forrester.

Beautiful anticipazioni, Quinn e Katie parlano della morte di Sally

La giovane Spectra ha ottenuto un prestigioso lavoro alla Forrester Creations per volere di Steffy e Ridge, decisi a regalarle un po' di felicità nei suoi ultimi giorni. La stessa idea è venuta a Flo, che ha esortato Wyatt a starle accanto. Le cose però non andranno come previsto e la situazione sfuggirà di mano a Sally.

Nella casa sulla spiaggia, Sally dirà a Wyatt di essere consapevole che la sua presenza è scomoda per Flo.

Wyatt proverà a rassicurarla, ma non potrà fare a meno di pensare all'ipotesi che la sua fidanzata possa ingelosirsi troppo. Intanto, Quinn e Katie discuteranno dell'imminente morte di Sally. Entrambe ne saranno affrante, ma Fuller sarà certa che i modelli della sfortunata stilista possano essere un buon modo per ricordarla e farla vivere in eterno.

Flo spia il portale della dottoressa Penny

Hope, dopo aver fermato le nozze di Thomas, si riunirà a Liam con grande felicità di Douglas. Ora, sono di nuovo una famiglia. Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Flo per puro caso si troverà davanti al computer della dottoressa Penny e non resisterà alla tentazione di spiare la cartella clinica di Sally.

Quello che leggerà sarà incredibile.

Saputa la verità, Flo telefonerà immediatamente a Wyatt avvisandolo della sua scoperta. Spencer, incredulo, non avrà altra possibilità che invitare Sally ad abbandonare la casa sulla spiaggia. La giovane Spectra però, non si arrenderà e mentre farà le valigie rifletterà sul da farsi: "Un piccolo senso di colpa non ha mai fatto male a nessuno".

Preoccupata di perdere ogni cosa, Sally chiamerà Penny e le racconterà quanto accaduto: occorre al più presto fare qualcosa per il loro piano. Flo è al corrente della verità e potrebbe con una sua rivelazione rovinare tutto. Ciò che macchineranno sarà al di là di ogni aspettativa.