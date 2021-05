Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 sono zeppe di colpi di scena, suspense e tensioni emotive. Rocco apparirà molto felice per il suo fidanzamento con Maria, ma la proposta di un direttore sportivo di una squadra ciclistica professionista rischierà di rompere gli equilibri della loro relazione. Nel frattempo, Agnese sarà sempre più gelosa della sintonia che si è creata tra Armando e Gloria, mentre Marta sarà indecisa se accettare il lavoro negli Stati Uniti e Vittorio la metterà alle strette. Infine, nelle nuove puntate della soap pomeridiana di Rai 1 in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio, Fiorenza troverà del materiale per mettere in atto il suo malvagio piano ai danni della famiglia Brancia.

Anticipazioni quinta stagione de Il Paradiso delle Signore: Giuseppe non è felice per Rocco

Agnese Amato sarà sempre più gelosa del rapporto tra Gloria e Armando, ma la sarta non sa che il cuore del signor Ferraris appartiene solo a lei. Rocco, dopo aver vinto la gara ciclistica, incontrerà il direttore sportivo di un'importante squadra di ciclismo e farà i salti di gioia quando lui gli proporrà di entrare nella sua squadra. Anche se sta lasciando Milano, Dante deciderà di affrontare per l'ultima volta Vittorio, mentre Marta riceverà una chiamata della Sterling che la sorprenderà moltissimo. Ludovica, sempre più presa dal giovane Barbieri, troverà una soluzione per farlo uscire dal carcere.

Successivamente, il magazziniere del Paradiso comunicherà alla sua famiglia che è entrato a far parte di una squadra di ciclismo che parteciperà al Giro d'Italia.

Tuttavia, Giuseppe sarà contrario ai progetti di trasferimento di suo nipote e tenterà in tutti i modi di spegnere il suo entusiasmo sportivo. Lo strano comportamento di Ludovica non sfuggirà agli occhi attenti di Fiorenza, la quale sarà sempre più incuriosita dai continui incontri tra la ragazza e l'avvocato Finzi. La figlia di Flavia Brancia farà sapere al legale che è pronta a testimoniare per far uscire Marcello dal carcere.

Gabriella non sarà del tutto convinta di lasciare Milano per rifarsi una vita con Cosimo nel capoluogo francese. Marta non avrà il coraggio di annunciare a Vittorio di aver ricevuto una nuova proposta di lavoro negli Stati Uniti.

Il direttore del Paradiso mette alle strette la moglie Marta

Grazie al premio in denaro vinto nell'ultima gara di ciclismo, Rocco si metterà in testa di comprare un anello di fidanzamento per Maria, ma non saprà a quale orafo rivolgersi.

La presidente del Circolo più esclusivo di Milano continuerà a spiare ogni mossa di Ludovica e a ficcare il naso negli affari di questa ragazza. Tuttavia, quest'ultima riceverà una lettera scritta da Marcello in cui le chiede di non andare più a trovarlo, di dimenticarlo. I coniugi Conti saranno sempre più consapevoli del destino che li attenderà. Rocco e Maria saranno più innamorati che mai, ma il possibile trasferimento del giovane magazziniere potrebbe mettere a repentaglio il loro sogno di sposarsi. Marta, nel frattempo, sarà sempre più indecisa se accettare oppure rifiutare il lavoro negli Stati Uniti e Vittorio la metterà alle strette, chiedendole di prendere una decisione definitiva.

Fiorenza spia ogni mossa di Ludovica: spoiler Il Paradiso delle Signore 5 fino al 21 maggio

Nelle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, Fiorenza inseguirà Ludovica e scoprirà che tipo di legame c'è tra la ragazza e il giovane Barbieri. Quando scoprirà che Marcello è stato in carcere, userà questa informazione per danneggiare l'immagine della famiglia Brancia. Cosimo Bergamini, nel frattempo, organizzerà una bellissima sorpresa per la consorte Gabriella in modo da convincerla a trasferirsi con lui nel capoluogo francese e, come ciliegina sulla torta, le farà incontrare il suo mentore, ovvero il grande maestro e stilista Defois. Nel frattempo, il padre di Maria dirà alla figlia di tornare a vivere in Sicilia subito dopo il matrimonio.

Infine, i coniugi Conti prenderanno una decisione definitiva che riguarda il loro rapporto coniugale.