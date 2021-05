Il prossimo 28 maggio andrà in onda l'ultima puntata di DayDreamer, la serie turca con protagonista Can Yaman, che in questi mesi ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5. Le anticipazioni rivelano che sarà l'ultimo appuntamento che narra le avventure della coppia Can-Sanem, dato che non ci sarà una terza stagione. La Serie TV non è stata rinnovata in Turchia ma i fan italiani possono stare tranquilli, perché Mediaset ha già acquistato i diritti per la messa in onda della nuova serie dal titolo Mr Wrong - Lezioni d'amore.

La serie turca DayDreamer chiude i battenti il 28 maggio: non ci sarà la terza stagione

Nel dettaglio, DayDreamer chiuderà i battenti su Canale 5 con la messa in onda degli episodi che saranno trasmessi dal 24 al 28 maggio in prima visione assoluta in daytime.

Dopodiché calerà ufficialmente il sipario sulla coppia che ha fatto sognare milioni di spettatori Italiani, dato che non è prevista una terza stagione come apprende Blasting news da fonte diretta.

DayDreamer, in patria, pur avendo ottenuto un buon successo dal punto di vista degli ascolti, non ha ottenuto il rinnovo per un nuovo ciclo di appuntamenti.

Nonostante ci fossero tutti gli spunti per poter andare avanti con la narrazione e continuare a raccontare le avventure della coppia Can-Sanem, si è scelto di stoppare la serie alla sua seconda stagione e di non rinnovarla per un terzo capitolo.

Dopo la chiusura di DayDreamer, arriva Mr Wrong con Can Yaman

I fan Italiani di Can Yaman, però, possono dormire sonni tranquilli dato che passeranno comunque l'estate 2021 in compagnia del loro beniamino turco.

A partire dal prossimo 31 maggio, sempre su Canale 5 debutterà la nuova serie tv turca dal titolo Mr Wrong, che sarà trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 al posto di Uomini e donne.

A seguire, arriverà un'altra serie turca che si appresta a conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset: trattasi di Love is in the air, che sarà trasmessa alle 15:30 circa.

Le anticipazioni sul finale di DayDreamer: Can e Sanem diventano genitori

Tornando al finale di DayDreamer, le anticipazioni sulle ultime puntate rivelano che tra Can e Sanem trionferà finalmente il vero amore.

Dopo aver affrontato una miriade di peripezie, i due protagonisti della serie turca convoleranno a nozze e decideranno di partire per la luna di miele.

Successivamente ci sarà un salto temporale, il quale mostrerà la nuova vita di Can e Sanem a distanza di anni. I due coniugi realizzeranno il loro sogno di mettere su famiglia e diventeranno genitori di ben tre gemelli. Terminerà così la favola d'amore di DayDreamer - Le ali del sogno, che non avrà una terza stagione.