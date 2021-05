Il finale de Il Paradiso delle Signore è sempre più vicino e i telespettatori sono curiosi di sapere come finirà tra Vittorio e Marta. Ormai da mesi il loro rapporto è in crisi a causa dei reciproci tradimenti, e sta per arrivare il momento delle decisioni specialmente per la giovane Guarnieri che dovrà scegliere se salvare il suo matrimonio oppure partire per gli Stati Uniti.

Dalle anticipazioni delle ultime cinque puntate della soap in onda dal 24 al 28 maggio si apprende che Marta partirà. Tuttavia, Alessandro Tersigni ha ridato speranza ai fan della coppia anticipando: "Ora (Vittorio, ndr) sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con Marta, scopriremo se ce la farà nella prossima stagione".

Spoiler Il Paradiso delle signore, potrebbe non essere un addio tra Marta e Vittorio: Tersigni riaccende le speranze

Cosa accadrà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore? Vittorio e Marta (Gloria Radulescu) riusciranno a superare la crisi? Le anticipazioni della soap rivelano che i coniugi Conti si lasceranno dopo aver trascorso insieme un'ultima notte prima della partenza di Marta. Per il pubblico questo apparirà come un addio, ma in un'intervista rilasciata a Tv Mia, colui che veste i panni di Conti, Alessandro Tersigni, ha fornito qualche anticipazione sulla sesta stagione che sembra lasciare una porta aperta alla riconciliazione.

Presto gli attori torneranno sul set per girare le puntate inedite della soap, e l'interprete del proprietario del grande magazzino ha parlato della nuova stagione.

L'attore romano ha ammesso: "Nelle prime tre stagioni Vittorio ha amato tre donne: Andreina, Beatrice e Marta. Ora sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con Marta, scopriremo se ce la farà nella prossima stagione".

Alessandro Tersigni de Il Paradiso delle signore parla del tradimento e ammette: 'Lo capirei'

Tersigni ha poi affrontato la tematica del tradimento, dicendo come si comporterebbe se si trovasse nella stessa situazione che ha vissuto Vittorio negli ultimi mesi, anche se in quest'ultimo caso lo sbaglio è stato reciproco.

Infatti, come il pubblico ha già visto, il matrimonio di Vittorio e Marta ha iniziato a vacillare mentre lei si trovava a New York. In sua assenza, il marito ha accolto in casa la cognata Beatrice (Caterina Bertone), vedova del fratello, nonché suo primo amore. I sentimenti verso quest'ultima sono riaffiorati pian piano fino a spingerlo tra le braccia della donna.

Al ritorno di Marta le cose sono peggiorate, poiché anche la fotografa aveva tradito il marito. L'attore che interpreta Vittorio ha espresso la sua opinione confessando che riuscirebbe a comprendere e ad accettare il tradimento solo se gli venisse detto: "È stato uno sbaglio, non accadrà più". Infine ha aggiunto: "Ma queste parole me le devi scrivere con il sangue sulla pelle, perché altrimenti non riuscirò più a fidarmi".

Anticipazioni ultima settimana de Il Paradiso delle signore: Marta decide di accettare il lavoro

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, Marta sceglierà di mettere un punto fermo al suo matrimonio con Vittorio. La giovane fotografa accetterà la proposta di lavoro fatta da Sterling e perciò dovrà partire al più presto per gli Stati Uniti.

Dopo aver rivelato al consorte la sua decisione, la comunicherà anche al padre Umberto (Roberto Farnesi) e alla zia Adelaide (Vanessa Gravina). Per permettere a Marta di salutare parenti e amici verrà organizzato un pranzo di addio durante il quale si circonderà dei suoi affetti più cari. Dopo aver affidato a Gabriella (Ilaria Rossi) il compito di leggere una commovente lettera scritta per le Veneri e aver passato un'ultima notte con Vittorio, la signora Conti partirà per New York.