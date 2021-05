Finale di stagione ricco di colpi di scena per i fan de Il Segreto, la soap opera che si appresta a chiudere i battenti anche in Italia dopo 8 anni di messa in onda.

La trama dell'ultimo episodio in onda il 28 maggio su Canale 5 rivela che ci sarà il lieto fine per Adolfo De Los Vivos e Marta Solozabal. In particolare, il marchesino scapperà da Puente Viejo in compagnia dell'amata per vivere felici lontano da tanto dolore.

Il Segreto: Adolfo accusato ingiustamente di aver ucciso Ramon

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti l'ultimo episodio, in onda il 28 maggio su Canale 5, annunciano che ci sarà una svolta nel rapporto tra Marta e Adolfo.

Tutto inizierà quando Rosa farà in modo che il marito venga accusato ingiustamente dell'omicidio di Ramon, ucciso in realtà da Donna Begona.

In dettaglio, il capitano Huertas ritroverà l'arma del delitto nella giacca del marchesino e per questo costretto a emanare un mandato di arresto nei suoi confronti. Ignacio, a questo punto, pregherà Marta di recarsi a La Habana per avvisarlo dell'imminente arresto dopo aver ricevuto una soffiata. Per tale ragione, il De Los Vivos riuscirà a nascondersi in un nascondiglio sicuro.

Rosa punta un coltello contro Carolina

Stando agli spoiler del finale di stagione della soap opera si evince che la famiglia Solozabal scoprirà che Rosa ha denunciato suo marito dopo aver inscenato per mesi una gravidanza per costringerlo a sposarla.

Le bugie della sorella di Carolina verranno tutte a galla innescando tantissima tensione all'interno della famiglia. In particolare, Begona convincerà la secondogenita a chiedere l'aiuto di alcuni specialisti per far fronte ai suoi sbalzi d'umore. Per questo motivo, la donna la inviterà a seguirla in un soggiorno presso un sanatorio austriaco, dove lei stessa è stata curata in precedenza.

All'inizio, Rosa accetterà la decisione della madre, per poi perdere la ragione, arrivando addirittura a puntare un coltello alla gola di Carolina quando scoprirà che Marta e Adolfo hanno intenzione di rifarsi una vita lontano da Puente Viejo.

In questo frangente, la secondogenita di Begona giurerà che prima o poi riuscirà a ritrovarli e ucciderli.

Il marchesino e Marta fuggono da Puente Viejo

Nel frattempo, Ignacio riterrà che la moglie non sia del tutto guarita dai suoi problemi psicologici, tanto da farle ritrovare alcune valige pronte accanto a quelle di Rosa in partenza per la clinica austriaca. Inoltre, l'imprenditore eviterà che Begona venga incolpata dell'omicidio di Ramon, suggerendo a Adolfo di abbandonare Puente Viejo prima dell'arrivo della guardia civile.

In questo modo, il marchesino si congederà da sua madre Isabel e Tomas mentre Marta deciderà di unirsi a lui, tanto da salutare tutti i membri dei Solozabal.

La fuga della coppia sarà possibile grazie all'aiuto del capitano Huertas, che indicherà loro l'unica via non sorvegliata dai suoi uomini.