Manca sempre meno per poter seguire su Canale 5 il gran finale della soap opera di origini spagnole Il Segreto, che ovviamente sarà ricco di colpi di scena. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo a breve, svelano che Rosa Solozabal (Sara Sanz) metterà in atto uno dei suoi piani diabolici per farla pagare al marito Adolfo De Los Visos (Adrian Pedraja), colpevole di non aver mai smesso di amare sua sorella Marta (Laura Minguell).

Il fratello di Tomas a causa della moglie rischierà di finire in prigione, con l’accusa di aver ucciso il cognato Ramon (Pablo Gomez-Pando).

Il segreto, spoiler: Rosa mette in atto una vendetta contro la sorella Marta e il marito

Nelle prossime puntate italiane dello storico sceneggiato, Marta verrà a conoscenza che suo marito Ramon è morto per mano di sua madre Donna Begoña (Blanca Oteyza) per aver causato il suo aborto. Adolfo dopo aver aiutato la suocera a far sparire il corpo senza vita del cognato, dirà a Marta di essere pentito per non aver lottato come avrebbe dovuto per stare al suo fianco. Quest’ultima dopo aver invitato il fratello di Tomas a concentrarsi sul fatto che diventerà padre del figlio che aspetta Rosa, ascolterà una conversazione abbastanza sconvolgente. In particolare quest’ultima pianificherà la sua vendetta contro la sorella e il marito, procurandosi proprio l’oggetto appuntito con cui sua madre ha messo fine all’esistenza di Ramon.

A questo punto Rosa nasconderà il punteruolo in un indumento di Adolfo, dopodiché contatterà la guardia civile senza svelare la sua identità e gli dirà in quale luogo si trova il cadavere di Ramon.

Huertas si reca a La Casona per interrogare Adolfo, Rosa confessa alla madre di non essere incinta

Inoltre Rosa inviterà la polizia a rovistare tra gli effetti personali di Adolfo.

Il capitano Huertas si presenterà a villa Solozabal per annunciare il ritrovamento del cadavere di Ramon e per interrogare Adolfo: purtroppo l’arma del delitto verrà rinvenuta nella giacca di quest’ultimo. L’accaduto desterà parecchia preoccupazione sia a Donna Begoña e a Ignacio (Manuel Regueiro), poiché non faranno altro che chiedersi chi potrebbe aver denunciato Adolfo da La Casona in modo anonimo.

Mentre Marta metterà in guardia il fratello di Tomas dicendogli di nascondersi, Donna Begoña non farà fatica a capire della complicità di sua figlia Rosa con l’intricata questione. La signora Solozabal non perderà tempo per farsi dare le dovute spiegazioni dalla sua secondogenita, che la farà rimanere senza parole quando le dirà di aver finto di essere in dolce attesa per obbligare Adolfo a diventare suo marito.