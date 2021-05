Si appresta a chiudere i battenti la quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta per la prima volta da Ilary Blasi. Ad affiancarla in veste di opinionisti, le cantanti Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. Il 7 giugno si terrà la puntata finale e il vincitore verrà decretato direttamente sulle spiagge honduregne. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 24 maggio, è stato eletto dal televoto il secondo finalista del reality. Si tratta di Ignazio Moser, fidanzato della sorella di Belen Rodriguez, Cecilia.

Il naufrago durante la diretta si è anche sottoposto ad una coraggiosa prova ricompensa.

Ignazio Moser si fa radere barba e capelli in cambio di spaghetti

Nel corso della diretta, Ignazio Moser ha garantito a lui e al suo gruppo un'abbondante porzione quotidiana di spaghetti al pomodoro. In cambio però ha dovuto accettare di farsi radere la barba e i capelli a zero. Sacrificandosi per i suoi compagni naufraghi, prima che il barbiere accendesse il rasoio, ha esclamato: "Ci ho messo quattro anni per farmi crescere i capelli così lunghi". In studio, la sua fidanzata Cecilia Rodriguez che alquanto incredula e perplessa ha incoraggiato il suo fidanzato dicendogli: "Dai amore fallo". Ignazio Moser ha poi avuto anche l'occasione di guardarsi allo specchio per vedere il suo nuovo aspetto.

Intanto, tutti hanno apprezzato il suo gesto e anche il suo look. Gli opinionisti, gli ex naufraghi presenti in puntata e gli stessi compagni in Honduras gli hanno detto che in realtà rasato sta molto bene.

Due eliminati: la mamma di Giulia Salemi, Fariba e Angela Melillo

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, c'è stata una doppia eliminazione.

A dover abbandonare l'Isola dei Famosi sono state le naufraghe Fariba Teherani, mamma dell'influencer Giulia Salemi e Angela Melillo. Se Fariba aveva già sfruttato la possibilità di vivere su un'altra isola, Angela non ha accettato di rimanere su Cayo Paloma insieme a Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti e dunque tornerà subito in Italia.

Nel corso della diretta si sono svolte una serie di prove al fine di decretare il secondo finalista dopo Andrea Cerioli, eletto durante la diretta di venerdì scorso. Non sono mancate poi le tanto attese e al tempo stesso temute nominations, alcune palesi, altre segrete. Al televoto sono finiti la campionessa di sci Isolde Kostner e Matteo Diamante. Chi uscirà tra i due? Non resta che aspettare la semifinale in onda lunedì 31 maggio sempre su Canale 5 per scoprirlo. Da questa settimana infatti, ci sarà un solo appuntamento settimanale con il reality.