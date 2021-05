Nuovo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la nuova Serie TV made in Turchia pronta a replicare il successo di DayDreamer - Le ali del sogno sui teleschermi italiani. Gli spoiler della puntata in programma il 31 maggio su Canale 5 raccontano che Eda Yildiz avrà una reazione furiosa quando scoprirà che Serkan Bolat ha sospeso le borse di studio, perdendo così l'occasione di partecipare a uno stage in Italia. Per questo motivo, la donna sarà protagonista di un gesto vandalico nei confronti dell'auto dell'imprenditore.

Eda perde la borsa di studio nella prima puntata di Love is in the air

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la prima puntata in programma lunedì 31 maggio dalle ore 15:30 dopo la messa in onda di Mr Wrong - Lezioni d'amore con gli attori Can Yaman e Ozge Gurel annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Eda dimostrerà di avere un ambizioso sogno nel cassetto. La ragazza, infatti, desidera diventare un'architetto paesaggista, tanto da voler ottenere una borsa di studio per studiare presso un prestigioso stage in Italia. Purtroppo i sogni della protagonista femminile andranno in frantumi in quanto i fondi verranno tagliati. Per questo motivo, Eda deciderà di affrontare a muso duro l'affascinante Serkan Bolat.

Yildiz compie un gesto vandalico contro Serkan

Nel corso della prima puntata della nuova serie tv di Canale 5, Eda affronterà Serkan in occasione di una conferenza all'università. In questo frangente, la studentessa accuserà Bolat di averle tarpato le ali tagliando le borse di studio. Yildiz, infatti, dimostrerà di provare molto risentimento e rabbia, tanto da meditare un'atroce vendetta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Alla fine, l'aspirante architetto se la prenderà con la macchina di Serkan, credendo di non essere vista da nessuno.

Purtroppo il gesto vandalico sarà visto da Bolat all'interno del veicolo e nascosto dai vetri scuri.

Eda si ammanetta a Bolat

In seguito, Serkan uscirà dall'autovettura in evidente stato di agitazione, tanto da scagliarsi come una furia contro la responsabile del gesto.

Tra i due protagonisti di Love is in the air nascerà un violento battibecco che avrà un epilogo inaspettato. Eda, mossa da un gesto di stizza, prenderà le manette dalla macchina di Bolat per poi legarsi a lui senza riuscire più a liberarsi. Per questo motivo, l'imprenditore proporrà all'aspirante architetto di accompagnarlo ad un importante impegno di lavoro con la promessa di risolvere la situazione, una volta finito l'incontro, recandosi da un fabbro.

La serie tv turca con gli attori Hande Ercel e Kerem Bursin può essere vista da lunedì al venerdì dalle ore 15:30 su Canale 5 ed in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".