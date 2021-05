Nelle prime puntate di Love is in the air, in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno modo di conoscere i protagonisti di questa dizi, ovvero Eda e Serkan. La prima è una ragazza che sogna l'Italia e la laurea in architettura paesaggista. Il secondo, inconsapevolmente, ha distrutto i sogni di lei.

La vita e i sogni di Eda

Love is in the air racconta la storia di Eda, una ragazza con il sogno dell'Italia e del diventare architetto paesaggista, ma che purtroppo, a causa di alcuni inconvenienti con l'università, si ritroverà a fare la fioraia come la sua defunta madre (la ragazza ha perso entrambi i genitori quando si trovava alle elementari).

Non è riuscita a laurearsi a causa della borsa di studio che l'è stata revocata da Serkan Bolat, architetto e proprietario dello studio Art Life Architecture, in quanto la sua azienda ha tagliato i finanziamenti. La ragazza è anche fidanzata con Cenk, un ragazzo che vive in Italia e che puntualmente le promette di tornare a Istanbul a trovarla, ma in realtà ciò non accade mai.

A ogni modo Eda non saprà che a breve potrebbe avere un confronto con Serkan, infatti per le sue tre amiche Melo, Ceren e Fifi si recheranno in università per l'assegnazione delle lauree e l'ospite d'onore della giornata sarà proprio l'architetto. Le ragazze proveranno a nasconderglielo, ma non ci riusciranno, così Eda deciderà di accompagnarle.

I problemi di cuore di Serkan

Serkan, che sembra un uomo forte e imbattibile, in realtà non se la passerà bene a livello sentimentale. Infatti quando andrà in ufficio, dopo il suo rientro da un viaggio a Londra, si accorgerà che i suoi collaboratori gli stanno nascondendo qualcosa e dopo diverse insistenze sarà la sua assistente Leyla a rivelargli una brutta notizia: la sua ex Selin è prossima al matrimonio con Ferit.

Serkan non la prenderà per niente bene, visto che si sono lasciati recentemente. A peggiorare la situazione ci penserà la sua assistente, che gli consegnerà addirittura l'invito per il matrimonio che sarà molto particolare, in quanto conterrà delle manette rosa, simbolo dell'unione tra i due.

Eda e la possibilità di tornare all'università

Intanto Eda arriverà insieme alle sue amiche in università, parcheggerà la macchina e lì avrà modo di scoprire qual è l'auto di Serkan e questa sarà un'informazione che potrebbe tornarle utile. La ragazza, successivamente, entrerà in università. L'atmosfera per lei sarà molto nostalgica, quando vedrà gli studenti con la toga pronti a laurearsi.

A ogni modo avrà anche l'opportunità di parlare con la sua ex insegnante Aysel, che le darà una bella notizia: per lei c'è nuovamente la possibilità d'intraprendere il suo percorso di studi. L'unico scoglio che dovrà superare è la mancanza di una borsa di studio, che non l'è stata concessa a causa delle sue scarse prestazioni.

Dovrà pagare da sé l'ultimo anno di studi. Riuscirà Eda a trovare i soldi necessari?