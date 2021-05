Svolte importanti nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5: le anticipazioni si concentrano sulla malattia terminale di Sally che ha destabilizzato tutta la famiglia Forrester. Steffy e Ridge si sono sentiti in colpa per aver pensato di licenziarla senza indagare meglio le reali cause del suo scarso rendimento lavorativo, ma appresa la verità da Katie, hanno subito rimediato. Sally ora si sente finalmente accettata ed è felice di sapere che Wyatt è ancora interessato a lei. Non sa però che si tratta di un'idea di Flo. La visita inaspettata della dottoressa Escobar sarà determinante in questo senso.

Intanto, Shauna avrà le prove del tradimento di Brooke con Bill.

Anticipazioni di Beautiful nuove puntate su Canale 5

Il piano di Quinn per far riavvicinare Shauna e Ridge ha funzionato. Ora ha le prove video del bacio tra Brooke e Bill e quando Forrester le vedrà, non potrà fare altro che lasciare definitivamente la moglie. Shauna però si farà prendere dai sensi di colpa dopo che Ridge le avrà confidato di nutrire ancora una speranza di salvare il suo matrimonio. Quinn sarà abilissima nel farle cambiare idea, proprio ora che ha in mano il video incriminato.

Mentre Shauna proverà a rilassarsi bevendo un bicchiere, Quinn trasferirà il file video nel suo cellulare senza essere vista. Continuerà poi il suo discorso volto a convincere l'amica a consegnare questa importante prova a Forrester: non si tratta di una cattiveria ma di un gesto generoso nei suoi confronti, visto che lo metterebbe al corrente della verità.

Sally destabilizzata dalla visita della dottoressa Escobar

Alla Spencer Publications, Flo scoprirà che Sally non ha ancora svelato a Wyatt la sua malattia. Il giovane Spencer le spiegherà che probabilmente non vuole la sua pietà e che non la forzerà a fare nulla. Intanto, la giovane Spectra continuerà a far fatica a svolgere le minime azioni quotidiane.

Improvvisamente, la dottoressa Escobar arriverà alla casa sulla spiaggia, con grande dispiacere di Sally. Penny la esorterà a dire a Wyatt come stanno realmente le cose, ma riceverà un netto rifiuto: non sono affari suoi e la sua decisione è quella di vivere gli ultimi giorni come meglio crede.

Proprio in quel momento arriverà Wyatt che ascolterà parte del discorso.

Subito capirà che c'è qualcosa che Sally gli ha tenuto nascosto. La dottoressa Escobar costringerà così la sua paziente a parlare, ora è il momento. Il giovane Spencer fingerà di essere incredulo per non far dispiacere Sally. Dopo che la dottoressa se ne sarà andata, la coppia si abbraccerà e Wyatt prometterà a Sally di non lasciarla sola nemmeno un minuto: la ama incondizionatamente.