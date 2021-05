La nuova soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, dal titolo originale "Bay Yanlis", andrà in onda per la prima volta in Italia, da lunedì 31 maggio su Canale 5 alle ore 14:45 e sarà composta da 14 episodi.

Protagonisti della nuova serie, saranno Can Yaman, che interpreterà Özgür Atasoy e Özge Gürel, nel ruolo di Ezgi Inal. Quest'ultima sarà da poco uscita da una relazione molto seria, finita dopo il tradimento del suo fidanzato. Nonostante la grande delusione d'amore, però, Ezgi non si scoraggerà e sarà decisa a trovare "l'uomo giusto".

Spoiler Mr Wrong - Lezioni d'amore

La trama della nuova soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, ruota intorno alla vita della bella Ezgi Inal: una ragazza molto sfortunata in amore, che sta cercando di trovare la sua anima gemella. Özgür Atasoy, invece, vicino di casa di Ezgi, non crede nell'amore, lavora in un ristorante e non ha il minimo desiderio di legarsi a nessuna donna.

Ezgi e Özgür, inizialmente si scontreranno, ma in un secondo momento saranno legati da una bella sintonia che li porterà a creare una sorta di amicizia e ad un certo punto i due decideranno di fare un particolare accordo.

Secondo l'accordo, Ezgi dovrà fingere di essere la fidanzata di Özgür e in cambio l'uomo le dispenserà i migliori consigli per trovare l'uomo giusto.

Ben presto, però, i due giovani dovranno fare i conti con l'attrazione che provano l'uno per l'altra.

Ezgi vuole trovare 'l'uomo dei sogni'

Prima di conoscere Özgür, Ezgi Inal era sul punto di sposarsi con il suo fidanzato, ma cambierà idea dopo aver scoperto il tradimento dell'uomo. Dopo la delusione per il fallimento della propria relazione, Ezgi deciderà di trovare "l'uomo dei sogni", per coronare il suo sogno d'amore e sposarsi con un uomo che la ama veramente.

Sarà così che la donna si farà aiutare da Özgür, secondo l'uomo "per mettere insieme gli ingredienti dell'amore occorre un maestro". In cambio del suo aiuto, Ezgi accompagnerà Özgür al matrimonio di sua sorella, cosicché l'uomo riesca ad evitare tutte le fastidiose lamentele della madre, la quale vorrebbe vedere il figlio sposato e con dei figli.

Ben presto Ezgi e Özgür si renderanno conto di trovarsi bene insieme, ma le amiche della donna cercheranno di metterla in guardia da un'altra possibile delusione, poiché secondo le giovani Özgür è "l'uomo sbagliato" e non quello giusto, come desidera Inal.

Il cast

Oltre a Can Yaman e Özge Gürel, nel cast di Mr Wrong (Bay Yanlis) ci saranno anche Anil Çelik (il quale ha interpretato CeyCey in DayDreamer - Le ali del sogno), Gurzen Oz, Lale Basar, Cemre Gumeli, Sarp Can Koroglu e Fatma Toptas (già visto in Cherry Season nel ruolo di Sibel).

Insieme a Mr Wrong - Lezioni d'amore, che prenderà il posto del dating show Uomini e Donne, debutterà anche un'altra nuova soap opera turca "Love is in the air", che andrà in onda subito dopo alle 15:30.