Mentre DayDreamer sta volgendo al termine, su Canale 5 è in arrivo una nuova Serie TV con protagonista Can Yaman. Si tratta di Mr Wrong, la soap conosciuta in Turchia con il titolo Bay Yanlis e che approderà sugli schermi italiani il prossimo 14 giugno. Il tutto trova conferma dai palinsesti diffusi da Publitalia e riguardanti l'offerta televisiva per la prossima stagione estiva. Di cosa parlerà questa nuova serie? Dalle anticipazioni sulla trama, si viene a sapere che verrà narrata la storia di Ezli e Ozgur, due vicini di casa che stringeranno uno strano accordo.

Mr Wrong debutta il 14 giugno in prima serata su Canale 5

Una nuova serie turca sta per sbarcare su Canale 5. Come già anticipato dai promo in onda su Canale 5 da diversi giorni, si tratta di Mr Wrong-Lezioni d'amore, la nuova soap che vede protagonista l'affascinante attore Can Yaman. Al suo fianco, i telespettatori ritroveranno l'attrice Ozge Gurel, con la quale ha lavorato in Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Da quanto si apprende, la soap occuperà la prima serata del lunedì, andando a prendere il posto dell'Isola dei famosi che si concluderà con la finale in programma il 7 giugno. A partire dal mese di luglio. Mr Wrong si sposterà invece al mercoledì, per lasciare posto alla nuova edizione di Temptation Island.

Mr Wrong, Can Yaman sarà lo sciupafemmine Özgür Atasoy

Dando uno sguardo alla trama di Mr Wrong, si viene a sapere che la soap Tv turca narrerà le vicende di due vicini di casa, dai caratteri diametralmente opposti. Uno sarà lo sciupafemmine Özgür Atasoy (Can Yaman), mentre l'altra la dolce e bella Ezgi Inal (Ozge Gurel), una ragazza che vorrà superare le delusioni d'amore passate e trovare marito.

I due protagonisti si incontreranno e da quel momento la loro esistenza cambierà. Nel dettaglio, la ragazza sarà reduce da un tradimento e perderà il lavoro. Una situazione difficile per la giovane Ezgi che proprio quando tutto sembrerà andare male per lei, incontrerà Ozgur. Un incontro particolare a seguito del quale i due protagonisti stringeranno un accordo: lei fingerà di essere la fidanzata di Ozgur mentre lui ricambierà il favore dandole alcuni consigli su come conquistare un uomo.

Mr Wrong disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity dal 14 giugno

Mr Wrong, nella sua forma originale, è composta da 14 episodi della durata di 130 minuti ciascuno. Come già accaduto per altre serie turche, la messa in onda italiana vedrà episodi della durata di circa 45 minuti e che dovrebbero quindi portare ad un totale di 42 episodi. Come per tutte le serie Tv e le soap di Canale 5, anche Mr Wrong sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity. Non resta quindi che aspettare il 14 giugno 2021 per ritrovare Can Yaman e Ozge Gurel.