Can Yaman torna con Mr. Wrong – Lezioni d’amore, titolo originale Bay Yanlis, su Canale 5 dal 31 maggio in prima tv italiana. È la storia tormentata d'amore di Ozgur e Ezgi che, dopo il loro iniziale e alquanto strano incontro, non si separeranno mai più. La protagonista femminile è Ozge Gurel, già conosciuta al pubblico per il suo ruolo in Bitter Sweet. Ozgur è invece interpretato da Can Yaman, attore turco idolo di DayDreamer. Mr Wrong debutta il 31 maggio alle 14:45 sulla rete ammiraglia e in prima serata dal 14 giugno. Le puntate potranno poi essere riviste in replica su Mediasetplay.

Mr Wrong – Lezioni d’amore, programmazione completa su Canale 5

La nuova serie turca con Can Yaman va in onda con la prima puntata lunedì 31 maggio su Canale 5 per un totale di 14 emozionanti episodi. Oltre al daytime, previsto anche un appuntamento serale a partire dal 14 giugno, dopo la finale del reality L'Isola dei Famosi che decreterà il vincitore di questa edizione il 7 giugno.

Canale 5 lascerà poi spazio nel mese di luglio al reality dedicato ai sentimenti Temptation Island, che prenderà il posto del serale di Mr Wrong, spostato nella prima serata del mercoledì. La serie vedrà protagonisti assoluti due attori molto amati e conosciuti al pubblico italiano: Ozgur avrà il volto di Can Yaman mentre Ozge Gurel sarà Ezgi, una ragazza alla ricerca dell'amore ma piuttosto sfortunata.

Anticipazioni settimanali Mr Wrong dal 31 maggio al 4 giugno 2021

La serie turca inizia con l'incontro tra Ezgi e Ozgur. Ezgi è una promettente organizzatrice di eventi, tanto realizzata sul lavoro quanto sfortunata in amore. La festa a sorpresa per il compleanno del suo fidanzato si trasformerà ben presto in un incubo. In questa occasione infatti, Ezgi scopre che il ragazzo l'ha tradita.

Delusa e amareggiata, prende un taxi per rientrare a casa e incontra Ozgur. Tra i due sarà papabile l'attrazione, anche se in un primo momento saranno scintille.

La povera Ezgi sarà anche vittima di un incidente e, decisa a dimenticare quanto accaduto, proverà a distrarsi invitando le amiche a un pub. Nessuna di queste si presenterà e la giovane si lascerà andare a qualche bicchiere di troppo.

Il proprietario del locale è Ozgur, che la riconoscerà immediatamente.

Il patto di Ezgi e Ozgur in Mr Wrong

Ozgur è l'esatto opposto di Ezgi: interessato alle donne e in cerca di avventure, ha molta - forse troppa - autostima e non pensa alle conseguenze delle sue azioni. La planner invece crede nell'amore e il suo unico desiderio è riconquistare l'ex fidanzato, nonostante l'abbia tradita.

Come raccontano le anticipazioni di Mr Wrong delle puntate dal 31 maggio al 4 giugno su Canale 5, Ozgur ed Ezgi stringeranno amicizia e un patto particolare: lei fingerà di essere la sua fidanzata per far contenta la sorella mentre lui la aiuterà a mettere in atto una strategia per riavere l'ex.