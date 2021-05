Il palinsesto di Canale 5 per questa estate 2021 si preannuncia ricco di sorprese e novità. Il protagonista indiscusso sarà Can Yaman, che anche quest'anno terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset con una nuova serie tv: Mr Wrong, prevista per il daytime della rete ammiraglia. Ma questa non sarà l'unica serie turca che arriverà nei pomeriggi estivi di Canale 5, dato che sono stati acquistati anche i diritti per Love is in the air. In prime time, invece, troverà spazio Gran Hotel con protagonista Megan Montaner.

Anticipazioni palinsesto Canale 5 estate 2021: il debutto di Mr Wrong con Can Yaman

Nel dettaglio, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, il palinsesto estivo di Canale 5 partirà il prossimo 31 maggio, quando al posto di Uomini e donne in daytime, debutteranno le nuove serie turche.

L'appuntamento delle 14:45 è fissato con Mr Wrong che vede protagonista l'amatissimo Can Yaman: dopo lo straordinario successo di ascolti di DayDreamer - Le ali del sogno, l'attore turco tornerà con questo nuovo prodotto che dal 14 giugno dovrebbe andare in onda anche in prime time, così da poter concludere la messa in onda entro l'estate.

A seguire alle 15:30, sarà la volta di Love is in the air, la nuova serie che ha già conquistato la Spagna e che si appresta a far breccia anche nel cuore dei telespettatori della rete ammiraglia Mediaset.

In prime time debutta Grand Hotel e ritorna New Amsterdam

Dalle 16:40 in poi, invece, sono previsti dei film-tv che andranno ad occupare la fascia oraria di Pomeriggio 5: il talk show condotto da Barbara d'Urso tornerà in onda dal prossimo mese di settembre su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, la prima serata estiva di Canale 5 ci sarà spazio per la messa in onda di Grand Hotel, la fiction spagnola che segnerà il ritorno in scena di Megan Montaner, l'amatissima e indimenticabile Pepa della soap Il Segreto.

Sempre di sera, a partire da giugno, ci sarà spazio per la messa in onda della terza stagione di New Amsterdam, la serie medical che negli anni precedenti si è portata a casa una buona media dal punto di vista auditel.

Temptation Island ritorna nell'estate di Canale 5

Il programma più atteso dell'estate 2021 di Canale 5, però, resta Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

La messa in onda di questa nuova edizione, che dovrebbe essere composta solo da coppie nip, è prevista a partire dal prossimo 30 giugno in prime time.

Nel fine settimana, invece, al posto di Verissimo e Domenica Live (che andranno in pausa per la sosta estiva) sono previsti film e fiction in replica che terranno compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale 5. In access prime time, invece, dal lunedì alla domenica, ci sarà l'appuntamento con Paperissima Sprint.