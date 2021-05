Al Paradiso delle signore manca poco per il finale di stagione e venerdì 21 maggio, andrà in onda una puntata molto importante per Marta e Vittorio.

Dopo il momento di passione con il marito, la donna deciderà di restare accanto a lui, ma Conti non sarà più così convinto. Marcello, invece, riuscirà a riacquistare la sua libertà grazie a Ludovica, ma entrambi ignorano che Fiorenza stia tramando alle loro spalle. Intanto, Gabriella sarà ancora scettica sulla partenza per Parigi e Cosimo le farà una sorpresa per convincerla ad accettare.

Gloria, intanto, risponderà a una telefonata che la turberà molto, perché qualcuno sta cercando Stefania al Paradiso.

Infine, per Rocco arriverà una proposta molto interessante, mentre Maria sarà preoccupata per la richiesta di suo padre.

Marta e Vittorio avranno un momento di passione: spoiler 21 maggio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 21 maggio raccontano che Marta e Vittorio avranno un momento di passione nello studio e questo sembrerà chiarire le idee della donna. La figlia di Umberto, infatti, si dirà pronta a restare a Milano con suo marito e correrà da lui dopo aver confidato ad Adelaide i propri sentimenti.

Questa volta, però, sarà Vittorio a non essere così sicuro che restare insieme a Marta sia la cosa giusta e metterà la donna di fronte a una decisione definitiva.

Defois arriverà a Milano grazie a Cosimo: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 maggio rivelano che, nella puntata che andrà in onda venerdì, Marcello tornerà a essere un uomo libero grazie alla testimonianza di Ludovica. Tuttavia, Fiorenza non si lascerà sfuggire l'occasione per screditare la signorina Brancia al Circolo e studierà un piano per sfruttare al meglio la notizia che Marcello è stato in galera.

Nel frattempo, Gabriella continuerà a essere molto indecisa sul trasferimento a Parigi e suo marito farà di tutto per convincerla. Cosimo farà arrivare a Milano Defois, il mentore parigino a cui sua moglie è molto legata, sperando che la stilista decida di lasciare Milano.

Nel frattempo, al Paradiso arriverà una telefonata a cui risponderà Gloria, che sarà presa da una forte agitazione.

Qualcuno infatti sarà in cerca di Stefania, la figlia che ha ritrovato dopo molto tempo.

Infine, per Rocco sembrerà essere iniziato un periodo davvero favorevole, in quanto riceverà una proposta sportiva molto interessante per il suo futuro. Maria, tuttavia, non potrà fare a meno di pensare alle parole di suo padre. L'uomo, infatti, acconsentirà al matrimonio con il giovane ciclista, ma solo se i due si trasferiranno in Sicilia una volta sposati.