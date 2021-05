il 6 maggio in America è andato in onda un nuovo episodio della quarta stagione di Station 19. Il secondo spin-off di Grey's Anatomy, stupendo i telespettatori, ha quindi portato in scena una clamorosa novità che ha coinvolto Ben Warren. Nel corso della tredicesima puntata, infatti, il marito di Miranda Bailey ha confessato a Dean Miller di aver ricevuto una terribile diagnosi medica.

Anticipazioni Station 19, tredicesimo episodio: Ben si sottopone ad accertamenti medici

A lungo atteso dai telespettatori, il mistero che da qualche puntata ha gettato nello sconforto i fan di Ben Warren è stato finalmente svelato.

L'episodio, in particolare, è stato caratterizzato da numerosi flashback che si sono intrecciati con la trama principale. In particolare, la 4x13 di Station 19 si è aperta mostrando un romantico momento tra Miranda e Ben. La passione, tuttavia, è stata interrotta da un'inaspettata dichiarazione della dottoressa. Quest'ultima, infatti, ha notato la presenza di una massa. Accorsa in ospedale, la coppia ha quindi appreso una terribile notizia: la presenza di un tumore ai testicoli. La diagnosi, elaborata lontano dalle corsie del Grey Sloan Memorial per volere dell'uomo, ha ovviamente scosso la moglie che ha immediatamente chiesto al compagno di lottare. Già sconvolta dalla morte della madre e di Andrew DeLuca, Miranda Bailey ha dunque supplicato Ben Warren di rivolgersi a Catherine Fox per condurre l'intervento utile a evitare metastasi.

Spoiler Station 19 stagione 4, tredicesima puntata: Dean e Ben dispersi in mare

L'altro filone che è stato affrontato nel tredicesimo episodio di Station 19, come anticipato, è strettamente legato alla diagnosi di Ben Warren. L'uomo, infatti, ha partecipato insieme a Dean Miller alla Black Firefighters Coalition di Seattle, la crociera annuale organizzata per celebrare i traguardi raggiunti dai vigli del fuoco di colore.

Durante la traversata, tuttavia, un terribile incidente ha rischiato di strappare la vita ai due colleghi. La conversazione tra il capo del dipartimento e Dean, infatti, si è evoluta con un terribile colpo di scena. Mentre cercava di convincere il collega a non continuare la causa contro il corpo di polizia di Seattle, Gregory è stato infatti colto da un grave malore ed è precipitato in mare.

Dean, dunque, si è tuffato per salvarlo e con lui anche Ben Warren. I due vigili del fuoco, ormai resisi conto che per il collega non c'era più nulla da fare, sono quindi rimasti in acqua mentre la nave si è allontanata all'orizzonte. Dopo interminabili momenti che sono serviti ai due uomini per far chiarezza sulle rispettive scelte di vite, è stato quindi svelato che un'imbarcazione ha recuperato i due pompieri riportandoli a riva. In attesa di scoprire se la traumatica esperienza convincerà Ben Warren ad affrontare la malattia con ritrovato spirito combattivo, vi ricordiamo che il prossimo episodio di Station 19 andrà in onda il 21 maggio sulla ABC subito dopo la quindicesima puntata di Grey's Anatomy che sarà teatro dell'addio a Jackson Avery.