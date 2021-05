Valeria Marini è una delle concorrenti di Supervivientes, ovvero l'Isola dei Famosi in versione iberica. Nelle scorse ore, la showgirl parlando con alcuni suoi compagni d'avventura, ha confidato di essere molto attratta da Gianmarco Onestini. Dopo essere stata incalzata dai naufraghi, la diretta interessata ha spiegato che tra i due non c'è nulla ma sono solo amici.

La confidenza della naufraga

I concorrenti di Supervivientes, cominciano a sentire la stanchezza ma soprattutto la fame. A quanto pare, Valeria Marini sembra avere concentrato la sua attenzione anche su un altro capitolo.

Scendendo nel dettaglio, la showgirl ha confidato ai suoi compagni d'avventura di sentire in corpo una certa passione.

A quel punto i suoi compagni di squadra, le hanno chiesto quale sia il suo tipo di uomo ideale. La diretta interessata anziché glissare ha confidato di non avere un prototipo particolare. Poco dopo, però, ha fatto una sorta di dichiarazione: "Gianmarco mi piace moltissimo".

Marini fa un passo indietro

In seguito alla confidenza della showgirl, i naufraghi hanno fatto notare a Valeria che da un paio di minuti stava accarezzando il modello: "Se continui così, aumenta la passione anche in lui". Marini, però, non avendo sentito alcuna parola da Onestini junior, ha deciso di fare un passo indietro: "No, no io e Gianmarco siamo solo amici".

In merito a quest'ultima frase, la showgirl avrebbe sbagliato verbo: anziché dire "somos" ha detto "estamos". Per questo motivo il fratello di Luca Onestini ha prontamente corretto la naufraga. Insomma, alle avances di Valeria Marini, Gianmarco Onestini avrebbe rifilato un due di picche. In realtà non è la prima volta che la showgirl spende delle parole di stima per il connazionale, tanto che aveva chiesto ai telespettatori di essere mandata sull'atollo del modello per trascorrere del tempo insieme.

Questa volta, però, il modello avrebbe lasciato intendere di non provare lo stesso interesse.

Luca Onestini interviene

Di recente Luca Onestini, fratello di Gianmarco, è intervenuto su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza sul presunto flirt che ha coinvolto il fratello con Valeria Marini. Luca ha sostenuto che non c'è nulla di male se due persone con una grande differenza d'età si frequentano.

Tuttavia, ha fatto delle precisazioni: "Il bacio non c'è mai stato". Inoltre, il diretto interessato ha riferito che non accadrà mai una cosa simile. Il motivo? Luca ha spiegato che suo fratello "Gimbo" non è mai stato attratto da persone più grandi di lui.

Dunque, l'ex tronista di Uomini e Donne in un certo senso ha messo a tacere ogni tipo di rumor che ha coinvolto il fratello.