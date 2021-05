Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta D'amore, ambientata in un immaginario paesino situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda dal 9 al 15 maggio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende dei prossimi episodi sanno incentrate principalmente sulla confessione che Lucy farà a Joell, sulla volontà di Alfons di partecipare al concorso per i migliori concierge, sull'incidente di cui rimarrà vittima Selina e sull'arrivo inaspettato di Maya al Furstenhof.

Il piano di Robert fallisce

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che i Saalfeld ideeranno un piano per sconfiggere Ariane una volta per tutte. Poco dopo, infatti, Robert avvicinerà la donna e cercherà di sottrarle di nascosto il cellulare per scoprire attraverso il sistema di geolocalizzazione dove ha nascosto il corpo di Karl. Il piano del Saalfeld, però, fallirà miseramente perché Ariane all'epoca della sparizione di Karl aveva il sistema di geolocalizzazione disattivato. Saputo ciò, Christoph andrà su tutte le furie, decidendo di ricorrere nuovamente al siero della verità per spingere Ariane a confessare l'omicidio del marito. Rosalie esorterà Cornelia a mostrare più carattere di fronte a Robert anche se quest'ultimo non ricambia i suoi sentimenti.

Lucy confessa la verità a Joell

Su richiesta di Lucy, Joell terrà una lettura al Cafè Linberg che riscuoterà un enorme successo. Felice dell'accaduto, il giovane ringrazierà calorosamente Lucy per avergli raccontato la storia del fantasma che gli ha permesso di ritrovare l'ispirazione per tornare a scrivere, facendola sentire in colpa.

Poco dopo, la giovane non riuscirà più a sopportare i suoi sensi di colpa e confesserà a Joell che lo spettro della suite Sissi non esiste. Selina soffrirà moltissimo quando verrà a sapere che la dimora storica della sua famiglia è stata venduta. Per superare il dolore, la donna deciderà di ascoltare insieme ad Ariane una vecchia audiocassetta della sua gioventù fino a quando il nastro non s'incepperà, danneggiandosi.

Alfons vuole imparare il cinese

Alfons deciderà di partecipare ad un concorso di concierge che ha già già vinto in passato 4 volte. Per ambire al primo premio, l'uomo s'impegnerà ad aggiornare il suo bagaglio di competenze, iniziando a prendere lezioni per imparare il cinese ed il nuovo sistema di prenotazioni del Furstenhof. Preoccupati per l'assenza prolungata di Andrè, Michael e Werner ingaggeranno un detective privato per scoprire che fine ha fatto lo chef. Più tardi però, un inganno ordito da Rosalie per estorcere 40000 euro a Michael, spingerà il medico a rinunciare momentaneamente a voler rintracciare Andrè. Deciso più che mai a vendicarsi di Ariane, Christoph escogiterà un piano per iniettare nuovamente il siero della verità alla sua rivale.

Le cose però non andranno come il Saalfeld aveva previsto. A prendere il siero della verità, infatti, non sarà Ariane ma Selina che rischierà di affogare per poi essere salvata in extremis da Christoph.

Tim sarà al settimo cielo quando verrà a sapere che un noto allenatore di polo inglese sta giungendo al Furstenhof per trovare nuovi giocatori di talento. Dopo essersi ripresa dalla caduta in acqua, Selina scoprirà che Christoph voleva drogare Ariane e lo lascerà. Scossa dagli eventi, la donna si rifugerà nelle stalle dove incontrerà la sua figlia adottiva Maja in abito da sposa.