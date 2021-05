In queste ore è stata disputata la semifinale di Amici 20, che decreterà i nomi dei finalisti di questa edizione. Prima di questa sera, non si conosceva il numero di concorrenti previsti per la finale, in quanto in gara ci sono ancora ben sette artisti. Sicuramente un numero superiore rispetto a quello delle precedenti edizioni, che faceva sperare ai fan dei ragazzi che in finale ci fosse posto per più concorrenti. Invece dalle anticipazioni in aggiornamento, emerse sui social e sui giornali online, è stato confermato che solo quattro ragazzi gareggeranno nella finalissima e ben tre di questi sono stati già confermati.

Luca Marzano, Sangiovanni e Giulia Stabile sono i primi finalisti della ventesima edizione

La prima notizia emersa dalle anticipazioni è che la gara della semifinale è cominciata diversamente rispetto a quella delle puntate precedenti che prevedeva un sorteggio. La sfida è cominciata con una gara del circuito canto, in cui i cantanti di ogni squadra (Deddy, Tancredi e Aka) si sono esibiti per stabilire quale squadra dovesse cominciare la gara. A vincere è stato il cantante napoletano Luca Marzano (in arte Aka7even) che ha permesso alla squadra di Pettinelli-Peparini di cominciare. Al termine della prima manche, ad essere decretato primo finalista è stato proprio il cantante napoletano Luca Marzano.

Successivamente si è passati al circuito ballo e la prima sfida che serviva per decretare quale squadra avrebbe cominciato, è stata vinta da Alessandro Cavallo. Al termine della seconda manche, la ballerina supportata da Veronica Peparini, Giulia Stabile, è stata decretata seconda finalista.

Sangiovanni in finale, al ballottaggio Tancredi, Alessandro e Serena

Nella terza manche hanno gareggiato i ragazzi di nuovo per il circuito canto e a vincere è stata la squadra Zerbi-Celentano. A quel punto Deddy e Sangiovanni hanno cantato i loro inediti, rispettivamente su "La prima estate" e "Lady". Ad avere la meglio è stato il cantante vicentino Sangiovanni che è stato eletto terzo finalista di Amici 20.

Per quanto concerne l'ultima manche, i ragazzi si sono esibiti due volte a testa e sono rientrati in casetta. Al momento non si conosce ancora il nome del quarto finalista, che scopriremo probabilmente solo guardando la puntata di sabato 8 maggio. Per i fan della coppia formata da Giulia e Sangiovanni, dalle anticipazioni è emerso che i due, nonostante le incomprensioni degli ultimi giorni, sono apparsi molto affiatati in puntata. In particolare il cantante si è commosso quando Giulia è diventata finalista e la ballerina ha chiesto al pubblico di sostenere quanto più possibile Sangiovanni che sta attraversando un momento difficile.