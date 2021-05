Tornano le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore. La TV Soap, nel corso degli anni, ha dimostrato di saper intrattenere il pubblico e anche adesso, nonostante abbia ben quindici stagioni alle spalle, continua a sorprendere grazie alle sue dinamiche travolgenti. Attualmente viene trasmessa da Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle 19:35.

Nelle prossime puntate, in onda dal 31 maggio al 6 giugno, non mancheranno colpi di scena e novità. In particolare Christoph, grazie all'aiuto di Robert e Werner, potrà vendere le sue azioni e pagare il riscatto di Tim.

Quest'ultimo, però, non verrà rilasciato e verrà trovato solo grazie alla prontezza di Franzi. Intanto Vanessa non riuscirà ad allenarsi a causa di un dolore al ginocchio. Alfons le consiglierà di andare dal medico, ma Vanessa riuscirà a ingannarlo.

Tempesta d'amore, trame dal 31 maggio al 6 giugno: Franzi appenderà dei volantini per trovare Tim

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Franzi sarà disperata per la scomparsa di Tim. Non riuscirà a farsene una ragione e cercherà in tutti i modi di ritrovarlo. Si servirà dell'aiuto della tecnologia e farà stampare dei volantini in modo che le persone si mettano sulle sue tracce. All'improvviso troverà un indizio che la farà ben sperare.

Nel frattempo Christoph cercherà di racimolare il denaro per pagare il riscatto.

Potrebbe vendere le sue azioni ad Ariane, ma non si sentirà pronto a concederle un potere così grande. Inoltre dovrà gestire anche l'enorme preoccupazione di Franzi.

Spoiler di Tempesta d'amore fino al 6 giugno: Tim verrà portato in ospedale

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Werner e Robert si metteranno sulle tracce di un nuovo acquirente, in modo che non sia Ariane a beneficiare della vendita delle azioni del Furstenhof.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il loro impegno porterà a dei buoni risultati, ma non saranno a conoscenza della reale situazione. In ogni caso, Christoph accetterà l'accordo con il nuovo compratore e sarà pronto a versare la quota del riscatto. Non vedrà l'ora di riabbracciare Tim, però i rapitori gli giocheranno un brutto tiro e non libereranno il giovane.

A questo punto, Christoph non saprà cosa fare per ritrovare suoi figlio e inizierà a perdere le speranze.

A cambiare le carte in tavola saranno le ricerche di Franzi. L'indizio trovato, infatti, li condurrà al suo luogo di prigionia. Tim, però, apparirà in gravi condizioni di salute e verrà subito portato al pronto soccorso.

Vanessa mentirà ad Alfons e a Michael

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda dal 31 maggio al 6 giugno, i medici si impegneranno per salvare la vita di Tim. Per fortuna i soccorsi repentini e le ottime cure ricevute permetteranno al giovane di recuperare le forze.

Intanto Alfons non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Vanessa. La ragazza apparirà sofferente e mostrerà un insolito dolore al ginocchio, che oltre a impedirle di allenasi, potrebbe portarle delle conseguenze molto più gravi.

Alfons spingerà Vanessa a farsi visitare da Michael, in modo da eliminare qualsiasi dubbio. La ragazza accetterò, ma poi indicherà a Michale come dolorante il ginocchio sbagliato. Michael, non notando nulla di strano, le consentirà di riprendere gli allenamenti. Purtroppo le condizioni di Vanessa non faranno altro che peggiorare, fino a richiedere una nuova visita.