Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:35 su Rete 4 ed in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni di Sturm der Liebe da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno raccontano che Robert (Lorenzo Patanè) e Werner (Dirk Galuba) troveranno un acquirente per le azioni di Christoph (Dieter Bach), così quest'ultimo potrà pagare il riscatto chiesto dai rapitori di Tim (Florian Frowein). Degen, però, non verrà rilasciato e sarà Franzi (Léa Wegmann), per merito di un indizio, a trovare il suo fidanzato, mentre Alfons (Sepp Schauer) si preoccuperà per il dolore al ginocchio di Vanessa (Jeannine Gaspár) intimando alla nipote di farsi visitare da Michael (Erich Altenkopf).

Christoph pagherà il riscatto chiesto dai rapitori di Tim ma il figlio non verrà rilasciato

Gli spoiler della soap opera ideata da Bea Schmidt sino al 6 giugno riportano che Werner e Robert troveranno un acquirente per le azioni del Fürstenhof di Christoph. Inizialmente, era stata Ariane a proporsi di rilevare le quote dell'albergatore ma, com'era lecito attendersi, Saalfeld non era minimamente intenzionato a venderle alla dark lady.

Franzi, al contempo, sarà in preda al panico per il rapimento di Tim e Christoph, nel tentativo di calmare la fidanzata del figlio, le invierà un messaggio dal cellulare del giovane, telefonino ritrovato poco prima da Max nella foresta.

Una volta ottenuto il denaro, Saalfeld lo consegnerà ai rapitori ma Tim non verrà rilasciato ugualmente.

A quel punto, Christoph avvertirà le Forze dell'ordine, ricevendo un video del figlio legato e febbricitante dai malviventi, mentre Franzi, per merito di un indizio, riuscirà a trovare finalmente il fidanzato.

Tim riceverà prontamente le cure mediche che lo faranno stare meglio

Le trame della fiction daily dal 31 maggio al 6 giugno anticipano che Tim riceverà prontamente le cure mediche di cui necessiterà, ed il giovane finirà per riprendersi dal trauma fisico e mentale subito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Christoph, nel frattempo, spererà di poter rimettere le mani sul denaro dato ai rapitori, soldi che Werner e Robert hanno registrato prima della consegna.

Alfons, successivamente, si renderà conto che Vanessa avrà un dolore al ginocchio ed intimerà alla nipote di farsi visitare prima possibile da Michael. La giovane Sonnbichler, però, sarà intimorita dalla possibilità di perdere le gare di scherma per colpa di un congedo per malattia.

A causa di questa paura, Vanessa si presenterà da Niederbühl facendogli visitare il ginocchio sano.

Il marito di Hildegard, poco più tardi, scoprirà che Vanessa non avrà risolto i problemi al ginocchio, con la ragazza che avrà urgente bisogno di una visita medica regolare.