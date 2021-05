Nel corso della penultima puntata stagionale di U&D, Gemma è stata protagonista di un breve momento di "contestazione". Al termine di un ballo, infatti, Maria De Filippi ha fatto notare che Galgani si era divertita con Aldo, il cavaliere col quale si è lasciata in malo modo. Alla conduttrice che le ha chiesto di giustificare questo strano comportamento, la torinese ha spiegato che ha accettato di ballare solamente per educazione e perché quella alla quale stavano partecipando era l'ultima registrazione prima dello stop estivo.

Le domande di Maria alla protagonista di U&D Over

Giovedì 27 maggio è andata in onda la penultima puntata di U&D per la stagione 2020/2021: domani, venerdì 28, il dating-show andrà in vacanza per i prossimi tre mesi (al suo posto sarà trasmessa la nuove soap Mr Wrong- Lezioni d'amore).

Durante l'appuntamento che ha condotto oggi, Maria De Filippi ha notato qualcosa di strano: tra i protagonisti del Trono Over che hanno partecipato ad uno dei balli della giornata, c'erano anche due discussi ex. La padrona di casa, infatti, ha subito interpellato Gemma per chiederle come mai aveva accettato di condividere un momento di divertimento con Aldo, il cavaliere che aveva accusato di averla presa in giro pochi minuti prima.

"Scusa se ti faccio questa domanda, ma perché hai riballato con lui?", ha detto la presentatrice del format Mediaset con evidente tono "inquisitorio".

Le giustificazioni di Gemma alla presentatrice di U&D

Prima che Maria rendesse pubblici i suoi dubbi sulla scena alla quale aveva appena assistito, Gemma ha precisato: "Aldo mi ha detto che il primo ballo che ha fatto qui è stato con me, quindi ha voluto fare anche l'ultimo.

Non c'è nessun altro motivo". La dama di U&D, dunque, ha fatto sapere che se ha accettato l'invito del suo ex è soltanto per una questione di educazione, ovvero per assecondare una sua richiesta a ridosso della fine della stagione televisiva. "Quando vi ho visti ballare, mi sono stupita. Il rispetto può non passare da una vicinanza, ma forse sono fatta male io", ha ribattuto la conduttrice del dating-show nel corso della puntata che è andata in onda il 27 maggio.

"Io cerco sempre di corrispondere i miei comportamenti a quello che penso, per questo mi stupisco", ha aggiunto De Filippi nello sfogo col quale ha messo in dubbio la coerenza di Galgani.

Dopo che la torinese ha ribadito di aver ballato con Aldo solo per educazione, Maria ha chiosato: "Non voglio che rimangano litigati, ma se sento lei dirgli determinate cose e poi ci balla felice, penso d'aver visto male".

Lo scontro tra Gianni e Armando a U&D

La puntata di U&D del 27 maggio, però, ha regalato ai telespettatori un altro momento di tensione. Dopo essere stato aggiornato da Maria De Filippi sulle conoscenze di Armando, Gianni Sperti ha preso parola per chiedere qualcosa in più alle corteggiatrici del napoletano.

Quest'ultimo, però, si è messo sulla difensiva ed ha consigliato all'opinionista di smetterla di andare a Napoli per carpire qualche informazione sulla sua vita lontano fai riflettori. "Tu sei la peggiore persona che ho incontrato qui dentro in 20 anni. Sei spaventoso, fai paura", ha ribattuto il collega di Tina Cipollari. Tra i due è nato un piccolo battibecco che la conduttrice ha provato a smorzare sul nascere per evitare che la situazione peggiorasse.

Insomma, la stagione 2020/2021 sta finendo un po' come è iniziata: Gemma è ancora protagonista assoluta del Trono Over (anche se la new entry Isabella potrebbe toglierle lo "scettro" nei prossimi mesi, dopo lo stop estivo) e gli scontri con Tina sono all'ordine del giorno.