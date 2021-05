Nelle ultime puntate del trono Over di Uomini e donne i telespettatori hanno assistito a un triangolo interessante composto dal cavaliere Aldo e dalle dame Isabella e Gemma. Tutto è cominciato quando Aldo si è presentato in studio proprio per conoscere Gemma Galgani, ma purtroppo la dama non gli aveva dedicato le giuste attenzioni, forse perché all'inizio non l'aveva colpita. Galgani, infatti, aveva espressamente dichiarato che con Aldo non sarebbe andata oltre, in quanto lo riteneva un semplice amico. A quel punto, quando la loro frequentazione sembrava conclusa, è subentrata la signora Isabella.

Quest'ultima era stata contattata da Aldo, che aveva accettato il suo numero con l'intenzione di conoscerlo in maniera più approfondita.

Il triangolo composto da Aldo, Isabella e Gemma appassiona il pubblico

Durante la registrazione del 9 maggio infatti, la dama Isabella ha precisato in studio di aver cominciato la frequentazione con Aldo, esclusivamente in quanto credeva che la relazione tra l'uomo e Gemma fosse finita. Giunti, però, al centro studio, Isabella ha scoperto che Gemma fosse interessata ad Aldo, molto più di quanto non si credesse, e non solo per una semplice amicizia. A quel punto la dama ha deciso di fare un passo indietro, anche perché il suo interesse per l'uomo non era cosi significativo.

Aldo esce un'ultima volta con Gemma e capisce che non è interessato perché la vede come un'amica

Sempre nella registrazione del 9 maggio, però, anche Aldo ha lasciato il pubblico interdetto in quanto, durante un appuntamento avvenuto la sera prima con Gemma, ha capito proprio di non essere interessato a lei. I due si sono visti per guardare la puntata di Amici insieme ma, secondo le parole della dama, il cavaliere è apparso da subito freddo e distaccato.

Lo stesso Aldo ha confermato che il suo distacco è dovuto al fatto di aver capito che a lui Gemma non interessa per una relazione amorosa, in quanto la vede solo come un'amica.

Aldo ammette di non aver compreso l'interesse di Gemma nei suoi confronti

Gemma e Aldo si sono seduti al centro della studio anche nella registrazione del 10 maggio.

In questa occasione il cavaliere si è mostrato molto dispiaciuto, in quanto non aveva compreso che l'interesse di Gemma nei suoi confronti fosse molto forte. Nonostante ciò ha ribadito la sua volontà di chiudere la storia. Adesso che tra Aldo e Gemma è davvero finita, i telespettatori sono curiosi di sapere se Isabella ritornerà sui suoi passi e deciderà di riprendere la frequentazione con Aldo.