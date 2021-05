Giorgio Manetti è tornato a parlare delle vicende legate a Uomini e donne ed, in particolare, si è soffermato sulla ex Gemma Galgani e sulla dama Isabella Ricci. Su U&D Magazine, l'ex cavaliere ha ammesso di essere rimasto favorevolmente colpito da Isabella per il suo modo di fare ''impeccabile'' e pacato. Su Gemma, invece, Giorgio ha un'opinione ben diversa e sul settimanale del programma non ha esitato a lanciarle l'ennesima frecciata: 'È rimasta lì per cosa? Per uscire con Sirius?.

Giorgio Manetti colpito da Isabella Ricci: 'È sempre impeccabile'

Giorgio Manetti ha espresso la sua opinione su Isabella Ricci, la dama che nelle ultime puntate è stata presa di mira da Gemma Galgani, la quale sembra avere una sorta di gelosia nei suoi confronti. A proposito di Isabella, Giorgio ha speso parole di apprezzamento: "È sempre impeccabile, si comporta in modo pacato". Non è sfuggito a Manetti il fatto che la dama non perda mai il controllo nonostante venga attaccata, motivo per il quale la reputa una persona intelligente con la quale sarebbe bello dialogare.

Uomini e donne, Manetti elogia Isabella e attacca Gemma

Sempre a proposito di Isabella, Giorgio ha inoltre ammesso che se, fosse rimasto ancora a Uomini e donne, avrebbe cercato di conoscerla meglio.

Dichiarazioni che sembrano nascondere una ennesima frecciata alla sua ex Gemma Galgani. Non è la prima volta che l'ex cavaliere critica l'atteggiamento della sua ex, soprattutto visto che, a distanza di 11 anni, la dama è ancora in tv alla ricerca dell'amore. Anche nell'ultima intervista, Manetti non le ha certo mandate a dire a Gemma e, ripercorrendo la loro storia all'interno di U&D, ha ricordato come sia stata la dama a non aver voluto viversi la loro storia.

Stoccata di Giorgio a Gemma: 'È rimasta lì per cosa? per uscire con Sirius?'

In riferimento invece alla situazione attuale di Gemma, Manetti si è chiesto: "È rimasta lì per cosa? Per uscire con Sirius?". Una vera e propria stoccata indirizzata alla dama torinese che, a distanza di anni, si ritrova ancora nello studio di Maria De Filippi ad affrontare cocenti delusioni.

Nonostante l'esperienza a U&D non sia finita nel migliore dei modi, Giorgio ha ammesso di non rinnegare nulla dei tre anni passati nel programma: "Sono stati tre anni bellissimi". Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, l'ex cavaliere fiorentino ha confidato di essere impegnato sul set cinematografico del film Uno strano weekend al mare, pellicola in cui recita anche Sossio Aruta, altro ex volto di Uomini e donne. Il film, stando a quanto dichiarato da Giorgio, dovrebbe uscire nelle sale a dicembre di quest'anno ed il suo personaggio pare sia un criminale elegante.