Nuova intervista di Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini & Donne e attualmente attore e personaggio pubblico molto apprezzato. Interpellato dal magazine Ora sul programma al quale ha partecipato qualche anno fa, il toscano ha fatto sapere di non trovarlo più così interessante, anche a causa della presenza più che decennale di Gemma nel cast. A proposito della torinese, il "gabbiano" ha detto che secondo lui non saprebbe fare altro se non cercare disperatamente l'amore davanti alle telecamere.

Le frecciatine di Giorgio a U&D

Non è di certo la prima volta che Manetti si espone per criticare la longeva partecipazione di Gemma a U&D: l'ex cavaliere, infatti, ha punzecchiato spesso sia la 71enne e chi continua a darle spazio in televisione dopo così tanti anni di fallimenti sentimentali.

Quando gli è stato chiesto se pensa di dover ringraziare esclusivamente la trasmissione per la fama che ha ancora oggi, Giorgio ha risposto: "Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta popolarità, ma quando la gente in uno studio televisivo inveisce contro di te e ti insulta e parla di dignità, capisci che è arrivato il momento di andartene".

Con queste parole, dunque, il toscano ha giustificato il suo addio al dating show del quale è stato assoluto protagonista per circa tre anni, un periodo nel quale non si discuteva d'altro se non della sua tormentata storia d'amore con la torinese Galgani.

In merito a un possibile ritorno nel cast del format di Maria De Filippi, il "gabbiano" ha precisato: "Non credo che tornerò mai più in quegli studi, non ne ho bisogno".

Il pensiero del cavaliere sulla nuova versione di U&D

Anche se non rinnega nulla del lungo periodo che ha trascorso nel cast del trono over, Giorgio ci tiene a far sapere che non tornerebbe davanti alle telecamere per un motivo ben preciso: il cambiamento che ha avuto il format dopo il suo abbandono, che a Manetti sembra non sia affatto andato giù.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Mi capita di guardare a volte Uomini e donne e sinceramente devo dire che adesso non mi piace più", ha candidamente ammesso l'ex cavaliere nell'intervista.

Un'altra delle ragioni per la quale U&D non rientra più negli interessi del toscano è la presenza della ex Gemma nel parterre femminile. In passato, infatti, il "gabbiano" ha provocato l'ex fidanzata accusandola di recitare la parte della 70enne sfortunata in amore, il tutto per rimanere il più a lungo possibile al centro dell'attenzione mediatica.

Il commento sulla vita di Gemma senza U&D

Quando gli è stato chiesto di dare una spiegazione ai tanti fallimenti amorosi nei quali è incappata Gemma da quando partecipa a U&D, Giorgio ha fatto sapere: "Si può anche sognare di trovare l'anima gemella, però tenendo i piedi ben piantati a terra, dopo una certa età".

Continuando a commentare le sfortune sentimentali di Galgani, l'ex cavaliere ha aggiunto che il fatto che sia una presenza fissa del trono over da 12 anni la direbbe già lunga sulle reali intenzioni della donna.

"Non voglio darle troppa importanza, si parla di lei sui giornali di Gossip già fin troppo", ha proseguito l'uomo nel suo sfogo.

L'ultima stoccata Giorgio ha voluto rifilarla sempre all'ex fidanzata, la 71enne con la quale ha vissuto un'altalenante relazione di circa otto mesi un bel po' di anni fa.

"Io avevo altri argomenti, l'ho dimostrato uscito dal programma, lei invece senza tv non ha alternative", ha tuonato Manetti.

Quest'ultima dichiarazione certamente non farà piacere a Gemma, che già in passato si è esposta per replicare a ciò che l'ex compagno diceva sul suo conto nelle varie interviste. Infastidita dai continui attacchi che ha ricevuto, la torinese ha invitato il "gabbiano" a smetterla di parlare di lei e concentrarsi sulla sua nuova vita lontano dalle telecamere di Canale 5.