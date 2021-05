Sono passati pochi giorni da quando è andata in onda la puntata di Uomini & Donne in cui Riccardo e Roberta hanno ufficializzato la loro rottura. A distanza di un po' di tempo, tra la dama e il cavaliere sembra non essere cambiato nulla. Di Padua ha usato i social network per lanciare una frecciatina all'ex fidanzato che, come ha dichiarati in una recente storia su Instagram, non la starebbe cercando per dimostrarle l'amore che dice di provare per lei.

Aggiornamento sull'ex coppia di U&D

Quando mancano pochi giorni al finale di stagione di U&D, tra Riccardo e Roberta è ancora gelo.

Dopo aver confermato la fine della loro relazione davanti alle telecamere, i due hanno preso strade diverse, entrambe lontane dagli studi Elios dove si registra il dating show.

Se Guarnieri non ha rilasciato nessuna dichiarazione dopo l'addio alla fidanzata e al programma, Di Padua si è sfogata sia con i giornalisti che con i follower, ai quali ha confidato il suo attuale stato d'animo.

Sabato 22 maggio, infatti, la dama del trono over ha pubblicato una storia su Instagram piuttosto eloquente, un messaggio che sembra essere rivolto alla storia d'amore ormai terminata col cavaliere pugliese.

Sul suo profilo è apparso il seguente post: "La regola è solo una ed è semplice: chi ti ama ti cerca. E ti trova e fa di tutto per restarti accanto.

Il resto sono scuse e non può chiamarsi amore".

Nessun riavvicinamento tra i protagonisti di U&D

Nella riflessione che Roberta ha condiviso sui social network non viene citato direttamente Riccardo, ma sembra piuttosto scontato che ci sia un chiaro riferimento alla loro relazione ormai giunta al termine.

Con questo messaggio Di Padua pare abbia voluto confermare il distacco da Guarnieri, un gelo che lui non avrebbe intenzione di superare né davanti né dietro le telecamere.

La dama, infatti, ha lasciato intendere che il pugliese non starebbe facendo nulla di concreto per risolvere le loro problematiche di coppia, le stesse che li hanno allontanati forse definitivamente qualche settimana fa.

Dando un'occhiata alle foto e ai video che la donna sta postando su Instagram in questi giorni, si apprende che si trova in vacanza con i propri cari e del cavaliere del trono over non c'è traccia.

Il pensiero su Ida e Riccardo, ex di U&D Over

Che tra lei e Riccardo non ci fosse stato nessun ritorno di fiamma in corso, Roberta l'aveva anticipato nell'intervista che ha rilasciato al magazine di U&D venerdì 21 maggio. A poco tempo di distanza dalla sua ultima apparizione in tv, Di Padua ha fatto il punto della situazione, soprattutto sulla storia d'amore finita con Guarnieri.

In merito alle accuse che le ha lanciato l'ex fidanzato (presunti accordi per rimanere in trasmissione e accrescere la propria fama da influencer), la dama si è detta convinta del fatto che lui abbia voluto soltanto punirla per aver reso pubblici i loro problemi di coppia.

Secondo un'altra sua convinzione il cavaliere, in qualche modo, sarebbe ancora legato a Ida.

"Credo che lui sia 'fissato' con Ida e che le porti ancora rancore", ha dichiarato la protagonista del trono over.

Sulla voce secondo la quale Armando avrebbe parlato male della redazione mentre stava al telefono con lei, Di Padua ha chiarito: "Armando, in una telefonata, mi aveva confidato di essere molto stanco degli attacchi che riceveva in studio".

Riccardo e Roberta non hanno partecipato all'ultima puntata di U&D che è stata registrata, quindi non si sa se la loro esperienza nel dating show è definitivamente conclusa oppure se in futuro torneranno in studio come ospiti o per cercare un altro amore.